МУС объявил, что не станет расследовать убийство Сулеймани

Гаага, 15 января. Международный уголовный суд заявил, что не обладает юрисдикцией для расследования убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Сообщение передал офис прокурора МУС.

Ранее официальный представитель судебной власти Ирана Голямхосейн Эсмаили сообщил о том, что Тегеран намеревается привлечь власти и Вооруженные силы США к ответственности в МУС за авиаудар по окрестностям Багдада, приведший к гибели командующего силами спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

В МУС же объявили, что ни Иран, ни Ирак, ни США не являются странами — членами этого международного органа и не принимали его юрисдикцию в соответствии со статьей 12.3 Римского статута. А, значит, суд не станет расследовать убийство генерала.

«МУС не обладает юрисдикцией в отношении рассматриваемого вопроса», — добавил офис прокурора.

Напомним, 3 января по приказу президента США Дональда Трампа американские военные нанесли авиаудар по автоколонне, в которой двигалась машина высокопоставленного военного. Гибель генерала не могла не вызвать реакцию Ирана, который в ответ нанес удар по американским военным базам в Ираке в рамках операции под названием «Мученик Сулеймани».

Председатель Верховного суда Ирана Эбрахим Раиси считает, что в качестве главного обвиняемого нужно вызвать американского президента. Иранский журналист Хаял Муаззин полагает, что «подлое убийство генерала приведет к концу правления Трампа».

В минувшую субботу власти Ирана заявили об учреждении Международного дня сопротивления в память о Сулеймани. Многие эксперты пришли к выводу, что военное присутствие США на Ближнем Востоке опасно, и призвали американцев немедленно покинуть регион.