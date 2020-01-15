Украинские СМИ оценили послание Путина и поразились отставке правительства 

Очередное послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, а также последовавшая за ним отставка правительства РФ вызвали весьма оживленную реакцию в украинских СМИ. Многие из них вовсю обсуждают последствия внесения изменений в Конституцию РФ, а также вопрос, как скажется уход Кабмина Дмитрия Медведева на взаимоотношениях Москвы и Киева, передает корреспондент Федерального агентства новостей из украинской столицы.

«15 января российский лидер зачитал свое обращение к Федеральному собранию. Обычно это происходит намного позже — как правило, весной. Однако в этом году выступление Путина перед сенаторами сдвинули на конец новогодних праздников. Как стало ясно после обращения — в силу высокой важности того, что предложил президент РФ», — пишет украинское интернет-издание «Страна.уа».

«В ходе выступления Путин внес идею поменять Конституцию России, а также фактически дал старт процессу трансфера власти в стране. Он предложил изменить российскую Конституцию таким образом, чтобы усилить полномочия Госдумы и правительства. Что ослабит, соответственно, значение поста главы государства. Отсюда можно сделать вывод — на свой пятый президентский срок (после истечения полномочий в 2024 году) Путин не пойдет», — предполагает «Страна.уа».

При этом редакция «Страны.уа» констатирует, мол, «многие высказывают предположение, что Путин переместится в премьерское кресло, откуда он сможет управлять страной почти так же, как сейчас».

«Тем более, что такой опыт у него уже был — в 2008-м президентом был избран Дмитрий Медведев, а Путин стал премьер-министром, чтобы в 2012-м вернуться в Кремль. Однако, судя по тому, что Путин предложил серьезно урезать полномочия президента — оставаться в своей нынешней должности он больше не планирует, — продолжает издание. – Но и пост премьера, даже при расширении его полномочий, не выглядит столь уж привлекательным. Ведь в России премьер-министр является зависимым как от Госдумы (которая назначает министров), так и от президента, который будет по-прежнему контролировать силовиков и сможет уволить любого члена правительства».

Также, напоминает «Страна.уа», судя по проекту Владимира Путина, расширятся полномочия Госсовета, в который сейчас входят губернаторы, а также сенаторы Совета Федерации.

«Другими словами, Путин намерен значительно ослабить полномочия президента. Но при этом не передавать их «в одни руки» (например, в руки премьера), а «распотрошить» их между разными органами власти — чтобы ни один из них не имел «контрольного пакета» влияния в стране, — отмечают авторы интернет-издания. — Создается этакая система политического баланса, «сдержек и противовесов», которая не позволит ни президенту, ни премьеру резко поменять сложившуюся в России систему и курс государства. Но, очевидно, что роль Госдумы в управлении государством возрастает. А значит, и возрастет значение выборов в российский парламент, которые состоятся в сентябре 2021-го. При этом первое практическое последствие послания Путина уже произошло — Кабмин РФ во главе с Медведевым подал в отставку. Президент РФ уже заявил, что Медведев получит должность заместителя главы Совбеза. А потому вновь премьером он назначен не будет», — пишет «Страна.уа».

Отставка правительства РФ во главе с Дмитрием Медведевым, последовавшая за посланием президента Федеральному собранию, вызвала оживленную реакцию политологов в украинской прессе. Так, издание «Голос.уа» цитирует известного киевского политолога Руслана Бортника, который заявил, что правительство РФ подало в отставку, так как «расчищается политическое поле для внесения изменений в Конституцию, анонсированных президентом Путиным».

«В России расчищается политическое поле для изменений в Конституцию, которые анонсировал президент Путин. Уход правительства связан с тем, чтобы главы правительства не рассматривались как барьер или конкуренты для президентских инициатив», — сказал Бортник в интервью «Голосу.уа».

По его словам, на отношениях с Украиной отставка российского Кабмина никак не скажется.

«В России появится временное правительство, в статусе «исполняющего обязанности», но экономические и политические отношения между нашими странами от этого не изменятся, — цитирует «Голос.уа» Бортника. — Все, что касается газа и российской политики в отношении Украины, контролирует лично президент Путин. Здесь никаких заминок ожидать не стоит. В дальнейшем отношения между Москвой и Киевом зависят от того, кто станет новым российским премьером. Очевидно, что «эра Медведева» завершилась. Именно от фигуры нового главы правительства РФ и его отношения к Украине будет зависеть очень многое».

«Что значит «конституционная революция» в России? — задается вопросом украинское издание «Политнавигатор» и тут же поясняет. — Во-первых, президент во многом потеряет влияние на правительство, которое теперь будет опираться на Госдуму. Во-вторых, глава государства потеряет часть власти над силовиками. Их он сможет назначать только после консультаций с Советом Федерации».

«Политнавигатор» напоминает, что сейчас Путин назначает и снимает силовиков напрямую. Но это, по мнению издания, «частично уравновешивается» тем, что президент сможет увольнять премьера и его замов, а также, при известных оговорках, отменять законы через Конституционный суд.

«В-третьих, в России повышается роль губернаторов — через повышение статуса Госсовета, — продолжает издание. — То есть, абсолютного уменьшения президентской власти в России не будет. Будет «перебалансировка» власти, при которой часть полномочий сместится в сторону Госдумы и правительства. При этом и президент по-прежнему останется сильной фигурой, и губернаторы получат зримое усиление. В-четвертых, есть еще один пласт конституционных изменений — это снижение влияния извне на события в России. Новые нормы Конституции исключают исполнение Россией решений международных трибуналов, которые невыгодны РФ. По мнению экспертов, это прямой ответ Москвы на экстерриториальное применение Вашингтоном американских законов по всему миру».

Украинское издание «Лига.Новости» также обращает внимание на анонсированные изменения в Конституции РФ.

«Путин предложил изменить Конституцию РФ, и одна из ключевых идей — закрепить в Конституции статус Госсовета, который мог бы возглавить сам Путин», — считают украинские журналисты.

«Правительство РФ ушло в отставку на фоне новой идеи Владимира Путина реформировать Конституцию. Президент Путин поручил уходящему правительству исполнять свои обязанности до формирования нового состава Кабмина, — продолжает издание. — Российский премьер Дмитрий Медведев заявил, что считает решение «правильным» на фоне предложений Путина изменить Конституцию. В ходе встречи с Медведевым президент РФ заявил о планах ввести должность замглавы Совета безопасности и предложить Медведеву этот пост».

«Ранее Путин предложил изменить российскую Конституцию. Одна из идей — закрепить в Конституции статус Госсовета (сейчас это совещательный орган при президенте). Объем полномочий не озвучивался, — пишет «Лига.Новости». — Возможно, речь идет о создании структуры, возглавляя которую, Путин сможет контролировать власть в России уже после ухода с поста президента. Правда, неизвестно, планирует ли Путин возглавить Госсовет. Ведь Путин также предложил убрать из Конституции оговорку, что переизбираться президентом нельзя два срока «подряд».

«На самом деле ситуация с правительством РФ давно стала «головной болью» для Путина. Ведь на фоне сложной экономической ситуации происходит падение рейтинга самого российского президента, – рассказал изданию «Факты.ком.уа» украинский политтехнолог Юрий Подорожный. — До последнего времени Кремлю удавалось сохранять баланс между позитивом и негативом во власти. Медведев старательно исполнял роль «громоотвода» и «плохого боярина» при «хорошем царе». Очевидно, что дальше эту функцию он выполнять не сможет».

«Владимир Путин не пойдет на сосредоточение власти в одних руках. Но все будет зависеть от того, насколько Россия будет готова к силовым сценариям во внешней политике, — приводит слова Подорожного «Факты.ком.уа». — Разговоры в РФ об усилении роли парламентаризма — возможный вариант передачи властных полномочий от президента к главе правительства по «немецкой модели». Таким образом, российский президент перестанет быть ограничен по срокам президентского правления и будет иметь возможность управлять страной неопределенный срок».