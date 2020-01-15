Симоньян: Мишустин так на меня зарычал, что я поняла — будет премьером

Москва, 15 января. Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что предсказала назначение Михаила Мишустина премьер-министром еще три года назад.

«Года еще три назад я сказала Мишустину, что он должен быть нашим следующим премьером. Он так на меня зарычал, что я поняла — будет. Я поздравляю и Мишустина, и Россию. Даже не знаю, кого больше», — пишет она в Twitter.

Напомним, что в среду премьер-министр Дмитрий Медведев заявил об отставке правительства в полном составе после послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию. Вечером глава государства подписал указ об отставке кабмина и распорядился, чтобы министры исполняли свои обязанности до формирования нового состава правительства. Медведев стал временно исполняющим обязанности премьера. Ожидается, что впоследствии политик займет должность заместителя председателя Совета безопасности и станет курировать вопросы обороноспособности страны.

Путин предложил назначить главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина новым премьер-министром и внес его кандидатуру на рассмотрение Госдумы.

Отметим, что ранее Симоньян назвала послание Путина революционным. Она отметила ряд социальных и административных инициатив. В первом случае речь идет об увеличении маткапитала и реализации проекта «Доступный Интернет», который предполагает бесплатный интернет-траффик. Во втором случае — об изменении баланса власти с усилением роли законодательной ветви.