Анохин обвинил Сарраджа в давлении на Хафтара из-за переброса сирийских боевиков в Ливию

В Ливию доставили две тысячи сирийских боевиков для сражения так называемого ПНС против ЛНА. Это безусловный факт давления на главнокомандующего Халифу Хафтара со стороны премьер-министра Сарраджа, заявил вице-президент Российской академии геополитических проблем Владимир Анохин.

Первая партия протурецких боевиков, перевезенных в Ливию, состояла из 300 человек из второй дивизии Сирийской Национальной Армии. Сегодня появилась информация о доставке еще двух тысяч боевиков в Триполи. По данным источников, к отправке в Ливию готовят еще 1350 человек, которые 5 января прибыли из Сирии в турецкие тренировочные лагеря. Боевики выступают на стороне так называемого Правительства национального согласия, срок легитимности которого давно истек.

«Сирийское дело проиграно. Все это прекрасно понимают. Несмотря на переговоры в Москве, сейчас происходит серьезная эскалация конфликта. Террористы будут использовать любые инструменты для обострения ситуации в северной Африке», — считает Анохин.

И задается вопросом, в каком положении будет находиться в данном случае Турция, которая, по его словам, является активным дестабилизатором ситуации в Ливии.

«По моим ощущениям, авторитет Турции в северной Африке серьезно упадет, если правительство страны не пересмотрит собственную позицию», — рассуждает эксперт.

В контексте текущих межливийских переговоров действия так называемого Правительства национального согласия вызывают много вопросов. Анохин допускает, что переброс сирийских боевиков в Ливию является угрозой для сохранения режима прекращения военных действий и чреват обострением:

«А фитилем этого обострения является Турция, которая фактически спонсирует террористов и параллельно принимает участие в межливийских переговорах, выступая якобы миротворческой силой. Такая двойственность может привести к серьезным конфликтам между арабскими странами: Сирией, Ливией и, возможно, Египтом, по отношению к Турции. Эрдоган ведет страну к весьма стремительной самоизоляции. Это прискорбно. Еще печальнее, что это не последняя активность Анкары, которая грозит серьезными последствиями».

Политолог считает так называемое ПНС прозападным правительством и подчеркивает, что дестабилизация обстановки в Ливии – это основной интерес боевиков, которые вот уже несколько лет незаконно удерживают власть. Единственной силой, которая преследует цель урегулировать ситуацию, завершить войну и восстановить страну является Ливийская национальная армия.

«Маршал (главнокомандующий ЛНА Халифа Хафтар — прим.ред) цементирующая личность, человек, который может управлять серьезными военными подразделениями. Поэтому эта провокационная и беспрецедентная операция с террористами может завершиться далеко идущими последствиями. И я вас уверяю, наша надежда на стабилизацию или какие-то мирные переговоры по Ливии, в таком случае канут в лету. Лично у меня такой надежды уже просто нет», — вздохнул он.

Эксперт опасается, что агрессивные выпады ПНС негативно скажутся на переговорном процессе. Поэтому принимающим участие в разрешении ливийского кризиса сторонам необходимо приложить все усилия, чтобы не допустить дальнейшей эскалации конфликта со стороны Сарраджа. Переброс двух тысяч сирийских боевиков в Ливию, по мнению Анохина, является очередным доказательством причастности Турции к финансированию террористов.

«Правительство национального согласия и его сторонники формируют новую террористическую область в другой части света, вот и все. Это даже не угроза, а реальные действия, которые будут иметь последствия. Я не исключаю, что и России придется вмешиваться в проблему и уничтожать серьезную террористическую силу, потому что эта зараза пойдет через Средиземное море в Европу и дальше к нам. Псевдоправительству национального согласия, которое готовит серьёзный террористический государственный акт на севере Африки, необходимо поставить совершенно конкретный ультиматум с последующими конкретными действиями», — заключил политолог.

Первая сессия межливийских переговоров проходила в Москве 13 января. Невзирая на отказ Хафтара подписать официальный документ о бессрочном прекращении боевых действий, ЛНА сохраняет договоренность о перемирии. В Минобороны России подтвердили успешность мероприятия, благодаря которому враждующим сторонам удалось достигнуть понимания в вопросе необходимости прекращения огня. Вторая сессия обсуждений состоится в воскресенье, 19 января, в столице Германии – Берлине.