Путин утвердил отставку правительства РФ

Москва, 15 января. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке правительства России. Соответствующий документ в среду вечером был опубликован на сайте Кремля.

«Объявить об отставке правительства РФ. Возложить временное исполнение обязанностей председателя правительства РФ на Медведева Д.А. Поручить правительству исполнять свои обязанности до сформирования нового правительства РФ», — говорится в тексте.

Данный указ вступает в силу с момента подписания. Напомним, что в среду Путин выступил с посланием к Федеральному собранию. В нем он огласил целый ряд социальных и административных реформ, которые предполагают изменение баланса исполнительной, законодательной и судебной власти.

После этого премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства в полном составе. Путин в свою очередь поблагодарил министров за работу и заявил, что кабмин будет работать до обновления своего состава. Медведеву же президент предложил занять должность заместителя председателя Совета безопасности и взять на себя вопросы обороноспособности страны.

Ожидается, что новым премьер-министром станет Михаил Мишустин, которые в настоящее время занимает пост главы Федеральной налоговой службы. Путин уже внес его кандидатуру на рассмотрение депутатов Госдумы.