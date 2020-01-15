Как за полтора часа Путин изменил Россию. Репортаж ФАН

15 января в Московском Манеже прошло главное политическое событие начала года: послание президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному собранию. В 2020 году послание президента стало ошеломительным и сенсационным. Впервые с момента принятия Конституции РФ в 1993 году президент России предложил внести серьезные и масштабные изменения в Основной закон страны.

В частности, глава государства предложил предоставить российскому парламенту полномочия формировать Правительство РФ. Это привело к тому, что уже через несколько часов после Послания Кабинет министров в полном составе подал в отставку. Об этом решении сообщил глава правительства России Дмитрий Медведев.

О том, как за полтора часа политическая конфигурация России изменилось резко и бесповоротно — в репортаже ФАН.

Ожидание и воодушевление

Послание президента освещают более 900 корреспондентов российских и иностранных изданий. На мероприятии будут присутствовать члены Совета Федерации и Государственной Думы — двух палат российcкого парламента, а также главы регионов, члены кабинета министров, спикеры региональных парламентов. В зале будут присутствовать и главы основных религиозных конфессий России.

За обращением президента будут пристально следить не только присутствующие в зале заседания, но и телезрители в России и во всем мире.

Для журналистов послание президента начинается с пресс-центра Московского Манежа. В просторном зале собралось 885 корреспондентов крупнейших СМИ России и зарубежья. Здесь созданы все условия для работы обозревателей. Стройными рядами стоят длинные столы с мощными компьютерами и ноутбуками, на больших экранах, развешанных по залу, будет идти трансляция обращения президента.

До начала трансляции журналистам показывают клипы об успехах России за 2019 год. А этих успехов немало.

Ровно в 11.55 трансляция началась. Камера выхватывает первых лиц страны: вот Патриарх Кирилл пожимает руки Верховному муфтию России Талгату Таджутдину и главному раввину России Берлу Лазару.

Извечные идеологические противники, главы парламентских фракций ЛДПР и КПРФ, Владимир Жириновский и Геннадий Зюганов сидят рядом и что-то оживленно обсуждают. Спикеры Государственной Думы и Совета Федерации сидят рядом, место между ними занимает глава правительства Дмитрий Медведев.

Настроение у присутствующих в главном зале Манежа воодушевленное и взволнованное.

Историческая перспектива страны

И вот звучит торжественная музыка, строгий голос объявляет начало послания президента. Владимир Путин выходит к трибуне и сразу же задает быстрый и уверенный темп обращения к парламенту.

«Послание впервые оглашается в самом начале года. Нам нужно быстрее решать задачи, которые стоят перед страной. Их содержание и ориентиры отражены в нацпроектах», — уверенно сказал президент.

С первых минут послания стала очевидна социальная направленность обращения президента. И ее основа — улучшение демографической ситуации в стране, забота о семье и детстве.

«Судьба России и ее историческая перспектива зависит от того, сколько нас будет, сколько детей родится в российских семьях через год, пять, через десять лет, что сделают для развития страны и какие ценности будут для них опорой в жизни», — подчеркнул президент.

И для этого российское государство предпримет все необходимые меры.

«Мы выделили средства, чтобы помочь регионам создать до конца 2021 года 255 тысяч новых мест в яслях. Однако за 2018-2019 годы вместо 90 тысяч таких мест было создано всего 78 тысяч. Из них реально могут быть предоставлены малышам 37, 5 тысяч. На остальных не получена образовательная лицензия. Уважаемые главы субъектов федерации, коллеги, ну вы чего? Нельзя так работать! Я вас прошу сделать все возможное», — не стесняется в выражениях глава государства. Повод задуматься многим руководителям регионов...

Президент рассказывает, как именно добиться демографического прорыва: ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно, практика социального контракта для каждой нуждающейся семьи, материнский капитал при рождении уже первого ребенка... В общем, весьма обширные социальные гарантии государства.

Министр финансов РФ Антон Силуанов здесь заметно морщится: ведь именно правительству предстоит изменить приоритеты и найти средства на социальную сферу.

Воля и мужество

Затронул президент и тему технологического развития: высокотехнологичный экспорт, цифровизация экономики, которые должны привести к укреплению макроэкономической стабильности.

Особая роль в этом будет принадлежать интернету.

«Повседневной жизненной необходимостью для людей стал сегодня и интернет. Причем Россия — одна из немногих стран в мире, где есть свои социальные сети, мессенджеры, почтовые и поисковые системы, другие национальные ресурсы», — констатировал Путин.

Президент предложил реализовать проект «Доступный интернет» и обеспечить бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам по всей стране.

Высокая доступность интернета должна стать конкурентным преимуществом России и наших граждан, создать широкое пространство для образования и творчества, для общения, для реализации социальных и культурных проектов, подчеркнул Путин.

Российский президент призвал страны — основательницы ООН к серьезному и прямому разговору об основных принципах стабильного миропорядка. Дело в том, что региональные конфликты могут стремительно перерастать в угрозы для всего международного сообщества. В качестве примера глава российского государства привел ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

«Надо проявить политическую волю, мудрость, мужество. Время требует осознания нашей общей ответственности и реальных действий», — подчеркнул Путин.

Прочная, стабильная Россия

Однако, вероятно, главной политической сенсацией этого послания Владимира Путина стали анонсированные изменения в Конституцию России.

В первую очередь Владимир Путин отметил, что необходимости в принятии новой Конституции страны нет. Тем не менее, по словам президента, в Основной закон страны необходимо внести определенные изменения.

Так, президент предложил ввести приоритет национального законодательства над международным в том случае, если они влекут за собой ограничения прав и свобод гражданина или противоречат российской Конституции.

Президентом было предложено закрепить в Основном законе и требование к членам российского парламента, главам субъектов федерации и федеральным министрам не иметь иностранного гражданства или вида на жительство.

Качественно новые перспективы открываются и перед Государственной Думой. Так, именно депутаты будут утверждать премьер-министра и членов Правительства РФ.

Особые полномочия предполагается предоставить и Госсовету.

«Мы должны создать систему прочную, надежную, неуязвимую и по внешнему контуру абсолютно стабильную, безусловно, гарантирующую России независимость и суверенитет», — объяснил предложенные изменения президент.

Завершил послание президент на позитивной ноте:

«Вместе, сообща мы обязательно изменим жизнь к лучшему. Часто говорю это слово — «вместе», потому что Россия — это мы».

Отставка правительства

Буквально сразу же оглашения послания Федеральному собранию правительство России подало в отставку, о чем на встрече президента РФ Владимира Путина с членами кабинета министров сообщил глава Кабмина Дмитрий Медведев. Указ об отставке правительства вступил в силу. Согласно документу, временно исполнять обязанности премьера будет Дмитрий Медведев. Вместе с тем российский лидер заявил о намерении ввести новую должность заместителя председателя Совета Безопасности и назначить Медведева на этот пост.

Сам Медведев назвал решение об отставке правильным, особенно если рассматривать его на фоне предложений об изменении Конституции, оглашенных Путиным в Послании Федеральному Собранию. Согласно им, утверждать премьер-министра и членов Правительства будет Государственная Дума.

Сразу же после этого Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Федеральной налоговой службы Михаилом Мишустиным и предложил ему возглавить правительство.

«Заручившись согласием, он внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму», — говорится в заявлении пресс-службы Кремля.

Глава ФНС уже согласился на предложение президента.

«Заручившись согласием, он внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму», — говорится в заявлении. Глава ФНС уже согласился на предложение президента.



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/politics/15/01/2020/5e1f39ac9a7947e8338a19bf