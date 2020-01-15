Депутат Синяговский назвал отставку правительства началом времени перемен

Москва, 15 января. Депутат Госдумы, член комитета по транспорту и строительству Владимир Синяговский заявил, что после отставки правительства наступило время перемен, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Синяговский прокомментировал заявление Дмитрия Медведева об уходе правительства в отставку. Об этом теперь уже временный председатель правительства сообщил после послания президента России Федеральному собранию.

«Президентом были поставлены амбициозные задачи перед правительством по национальным проектам, — заметил собеседник ФАН. — Их реализация требовала скорейшего исполнения. Часть задач успешно выполнена, но наступило время перемен, и новая команда, которая в ближайшее время будет сформирована, будем надеяться, реализует нацпроекты».

Ранее депутат Дмитрий Свищев отметил, что отставку правительства после послания президента Федеральному собранию не ожидал никто.