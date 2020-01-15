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Депутат Синяговский назвал отставку правительства началом времени перемен

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Депутат Синяговский назвал отставку правительства началом времени перемен

Москва, 15 января. Депутат Госдумы, член комитета по транспорту и строительству Владимир Синяговский заявил, что после отставки правительства наступило время перемен, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Синяговский прокомментировал заявление Дмитрия Медведева об уходе правительства в отставку. Об этом теперь уже временный председатель правительства сообщил после послания президента России Федеральному собранию.

Депутат Синяговский назвал отставку правительства началом времени перемен

«Президентом были поставлены амбициозные задачи перед правительством по национальным проектам, — заметил собеседник ФАН. — Их реализация требовала скорейшего исполнения. Часть задач успешно выполнена, но наступило время перемен, и новая команда, которая в ближайшее время будет сформирована, будем надеяться, реализует нацпроекты».

Ранее депутат Дмитрий Свищев отметил, что отставку правительства после послания президента Федеральному собранию не ожидал никто.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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