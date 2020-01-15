Проект соглашения по Ливии предполагает создание единого правительства в стране

Триполи, 15 января. Проект соглашения по урегулированию ситуации в Ливии, который планируется подписать в ходе берлинской конференции, предусматривает создание в стране единого центра власти. Об этом сообщает ливийский телеканал 218 TV.

Предполагается, что в Ливии появится единое правительство и единая армия, которая будет ему подчиняться. В документе также говорится о признании незыблемости суверенитета, территориальной целостности Ливии и приверженности к перемирию. Любое иностранное вмешательство во внутренние дела страны будет наказываться санкциями Совбеза ООН.

Напомним, что 19 января в Берлине пройдет конференция по урегулированию конфликта в Ливии. В ней примут участие Россия, Турция, Египет, Алжир, ОАЭ, Китай, Франция, Великобритания, США, а также представители ЕС и ООН.

Ситуация в Ливии нестабильна с 2011 года, когда поддерживаемые США повстанцы свергли Муаммара Каддафи. После этого в Триполи было сформировано Правительство национального согласия (ПНС) Ливии, которое оказалось полностью подконтрольно западным странам и напрямую связано с террористическими группировками «Исламское государство»1 и «Аль-Каида»1 (обе запрещены в РФ).

Весной прошлого года командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар повел войска на Триполи с целью освободить столицу от боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.