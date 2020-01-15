Сенатор Калашников уверен, что доллар в качестве мировой валюты заменят юань и «крипта»

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров в интервью газете The Times of India заявил о том, что страна «продолжает линию на поэтапную дедолларизацию экономики». Он отметил, что этот процесс проходит на фоне все усиливающейся санкционной политики Соединенных Штатов. Постепенный отказ от доллара — это реализация заявленного президентом России Владимиром Путиным курса на укрепление суверенитета страны, заявил в интервью Федеральному агентству новостей член комитета Государственной думы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Кривоносов.

«США постоянно пользуются тем, что доллар является хоть и искусственно созданной, но мировой валютой, оказывая таким образом давление на самые разные страны. И, конечно, задача России состоит в том, чтобы от ее влияния избавляться» — сказал парламентарий.

Однако, по его словам, тут нельзя делать никаких резких движений: все же доллар очень сильно интегрирован в экономику нашей страны, и сразу этот вопрос не решить.

«Называть какие-то конкретные сроки не совсем корректно. Возможно, это случится в пределах 10 лет. Все зависит от того, какими темпами будет развиваться наша экономика, а я напомню, что одной из приоритетных задач в этом вопросе является поддержка малого и среднего бизнеса» — уверен Кривоносов.

Первый заместитель председателя комитета Совета федерации по экономической политике Сергей Калашников считает, что процесс дедолларизации завершится с переходом в криптовалютную форму международных расчетов.

«Свежая новость о том, что президент Венесуэлы Николас Мадуро продал нефти на 4,5$ млн за «крипту», только подтверждает тот факт, что она уже наступает американской валюте на пятки. Так что доллар, без всяких сомнений, «закончится» — но закончится он переходом не на какую-то другую суррогатную валюту, а на условный «биткоин» — считает сенатор.

По его словам, в настоящее время серьезный отпор американской финансовой гегемонии оказывает только юань.

«Китайцы упорно сопротивляются любым попыткам воздействовать на них и их валютную политику и одерживают победу. Переход же на евро не сможет заменить доллар, поскольку европейская валюта не является универсальной. К тому же, валюта-сменщик должна чем-то обеспечиваться: в случае с долларом гарантом его стабильности являются политический авторитет США и объем этой валюты в мировой экономике», — уверен парламентарий.

В этой связи, резюмировал Калашников, именно юань может стать той самой запасной международной валютой, на которую, до прихода гегемонии «крипты», могут перейти страны мира.