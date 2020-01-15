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Бузова насмешила фанатов «сексуальным» видео из бассейна

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Бузова насмешила фанатов «сексуальным» видео из бассейна

Бангкок, 15 января. Известная певица Ольга Бузова насмешила фанатов «сексуальным» видео из бассейна. «Грацию» возлюбленной запечатлел ее молодой человек, блогер Давид Манукян.

Пара провела новогодние каникулы на горнолыжном курорте в Куршевеле, откуда отправилась на Пхукет. Как сообщали СМИ, певица и блогер поселились на частной вилле с бассейном, откуда и появилось нашумевшее в Сети видео.

На кадрах Бузова плавает в бассейне, а затем решает сексуально выбраться из воды к бойфренду. Девушка на видео подкрадывается к бортику, запрыгивает на него, однако в этот момент грация ее подводит. Бузова с улыбкой падает обратно в воду и, радостно смеясь, захлебывается.

«Когда хочешь сексуально вылезти из бассейна, но что-то идет не так», — подписала ролик певица.

Поклонники пришли от видео в восторг и заметили, что «у человека явно все хорошо».

«Вот тут она классная и смешная, но как она жеманится в сторис иногда… секси-шмекси утиные губки», — отметила alina_lehman.

«Ты супер!!! Без комплексов. Смеюсь от души», — призналась anutasuper85.

«Какая же жиза — походка кошки, грация картошки», — отреагировала selfcarebaby_rus.

Бузова насмешила фанатов «сексуальным» видео из бассейна

Ранее Бузова призналась, что все расходы в отпуске взяла на себя — она оплачивает и проживание пары на роскошной вилле в Таиланде, и питание, и развлечения. Поклонники исполнительницы пришли к выводу, что Манукяна могут больше интересовать деньги артистки, а не она сама.

Позволить себе дорогой отдых Бузова может вполне — в 2019 году журнал Forbes назвал блогеров, которые сумели лучше всего монетизировать свою страницу в Instagram. Экс-ведущая реалити-шоу «Дом-2» заняла третье место в рейтинге.

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Источник: Instagram Ольги Бузовой
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