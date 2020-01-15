Бангкок, 15 января. Известная певица Ольга Бузова насмешила фанатов «сексуальным» видео из бассейна. «Грацию» возлюбленной запечатлел ее молодой человек, блогер Давид Манукян.

Пара провела новогодние каникулы на горнолыжном курорте в Куршевеле, откуда отправилась на Пхукет. Как сообщали СМИ, певица и блогер поселились на частной вилле с бассейном, откуда и появилось нашумевшее в Сети видео.

На кадрах Бузова плавает в бассейне, а затем решает сексуально выбраться из воды к бойфренду. Девушка на видео подкрадывается к бортику, запрыгивает на него, однако в этот момент грация ее подводит. Бузова с улыбкой падает обратно в воду и, радостно смеясь, захлебывается.

«Когда хочешь сексуально вылезти из бассейна, но что-то идет не так», — подписала ролик певица.

Поклонники пришли от видео в восторг и заметили, что «у человека явно все хорошо».

«Вот тут она классная и смешная, но как она жеманится в сторис иногда… секси-шмекси утиные губки», — отметила alina_lehman.

«Ты супер!!! Без комплексов. Смеюсь от души», — призналась anutasuper85.

«Какая же жиза — походка кошки, грация картошки», — отреагировала selfcarebaby_rus.

Ранее Бузова призналась, что все расходы в отпуске взяла на себя — она оплачивает и проживание пары на роскошной вилле в Таиланде, и питание, и развлечения. Поклонники исполнительницы пришли к выводу, что Манукяна могут больше интересовать деньги артистки, а не она сама.

Позволить себе дорогой отдых Бузова может вполне — в 2019 году журнал Forbes назвал блогеров, которые сумели лучше всего монетизировать свою страницу в Instagram. Экс-ведущая реалити-шоу «Дом-2» заняла третье место в рейтинге.