Путин назначит главу ФНС Мишустина на должность премьер-министра России

Москва, 15 января. Президент России Владимир Путин предложил кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Михаила Мишустина на должность премьер-министра страны, глава ФНС согласился занять новый пост. Об этом сообщили в Кремле.

«Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с Михаилом Мишустиным и предложил ему занять должность председателя правительства. Заручившись согласием, он внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму», — рассказали в пресс-службе.

Ранее российский лидер заявил о введении в стране должности заместителя председателя Совета Безопасности и сообщил, что планирует назначить на нее исполняющего обязанности премьер-министра страны Дмитрия Медведева.