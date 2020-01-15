Сын Сафронова наотрез отказался худеть после инцидента с унитазом

Москва, 15 января. Пианист и сын художника Никаса Сафронова Лука Затравкин наотрез отказался худеть после инцидента с унитазом самолета.

Вес мужчины уже достиг 242 килограммов. О здоровье сына забеспокоился его известный отец, который рассказал, что несколько лет назад Затравкину удалось сбросить более 85 килограммов за восемь месяцев. Тогда пианист «глотал таблетки, отбивающие аппетит», а потом ему убирали с помощью хирургической операции обвисшую кожу.

Затравкин, улетевший отдыхать в Занзибар, заявил, что на этот раз сбрасывать лишний вес не собирается. Ограничивать себя в еде он не планирует.

«Я вообще выступаю за бодипозитив. Худеть не собираюсь, по крайней мере, пока. Хочу просто наслаждаться жизнью, никому при этом не мешая своими габаритами!» — подчеркнул пианист.

Он рассказал, что старается не причинять окружающим неудобства — в городе пользуется не общественным транспортом, а такси, а в самолете покупает сразу два места.

Напомним, неприятная ситуация произошла с мужчиной в конце ноября. Музыкант с избыточным весом застрял в унитазе на борту самолета и не смог встать. Чтобы покинуть кабинку бортовой уборной, ему потребовалась помощь посторонних. Момент вызволения пианиста записал на видео один из пассажиров рейса, после чего выложил кадры в Сеть.

Затравкин признался, что после этого инцидента ему устроили настоящую травлю. Он заявил о планах намерен подать в суд на автора ролика, оскорбившего пианиста.