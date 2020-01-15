Отставка правительства после послания Путина Федеральному собранию. События дня. ФАН-ТВ

Вся страна обсуждает послание президента России Федеральному собранию. От повышения зарплат до увеличения бюджетных мест в вузах — наибольшее внимание Владимир Путин уделил социальным вопросам.

Одной из важных тем оказались поправки в Конституцию. В ходе своего выступления глава государства отметил, что необходимости в новом законе государства нет, но несколько изменений стоит внести. Среди них регулярная индексация пенсий, МРОТ не ниже прожиточного минимума. Еще одна инициатива о высших должностных лицах. Они не могут иметь иностранное гражданство. То же касается и президента России.

Неожиданный поворот. После выступления лидера страны премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку. Но до формирования нового кабмина оно будет исполнять свои обязанности в полном объеме.

«Эти изменения, когда они будут приняты, по всей вероятности, и это будет сделано после обсуждения, как это было сказано, они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс власти: власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной. В этом контексте очевидно, что мы как правительство Российской Федерации должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения и в этих условиях, я считаю, что было правильным в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку», — подчеркнул председатель кабмина.

Владимир Путин сообщил, что планирует ввести новую должность заместителя председателя Совета безопасности и назначить на этот пост Дмитрия Медведева.

Отставка правительства не повлияет на предложения, которые были озвучены в послании президента. А каждое из них зал приветствовал громкими овациями. В начале своего выступления глава государства обозначил, пожалуй, одну из самых важных тем — поддержку семей. Программу материнского капитала он предложил продлить до конца 2026 года. К тому же выплаты теперь будут получать и за первенца. Размер поддержки составит 466 тысяч рублей. За второго ребенка родителям выплатят еще 150 тысяч, в итоге общий размер маткапитала для семьи с двумя детьми составит 616 тысяч.

Еще одна инициатива — с начала этого года президент предлагает ввести ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет.

«Выплаты будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека. То есть действительно со сложной, очень сложной ситуацией. Выплаты на первом этапе составят у нас половину прожиточного минимума — 5500. Но это не все. Мы должны будем понять и оценить, как работает эта система, и, если увидим, что какие-то семьи не доходят до прожиточного минимума, получая 5,5 тысячи, сделаем следующий шаг. Будем выплачивать со следующего года уже целиком (в каждом регионе по-разному), будем выплачивать полный прожиточный минимум, это 11 с лишним тысяч», — сообщил глава государства.

Также лидер Росси затронул сферу образования. Как отметил Владимир Путин, ежегодно в вузах страны должно увеличиваться количество бюджетных мест. Особое внимание нужно уделить регионам. Речь зашла и о целевом приеме в медицинские вузы. По специальности «Лечебное дело» сделать 70% бюджетных мест целевыми, по специальности педиатрия — 75%. Это, по словам президента, необходимо, чтобы будущие врачи нашли свое место, а пациенты — важную для них медицинскую помощь.

Проблема доступности лекарств и перебоев с их поставками — не менее актуальна.

«Должен заработать единый сквозной регистр получателей препаратов, которые предоставляются человеку бесплатно или с большой скидкой по федеральной или региональной льготе, чтобы путаницы здесь больше не было. Также уже приняты законодательные решения, которые позволят официально и централизованно ввозить в Россию отдельные специальные препараты, которые пока не имеют официального разрешения. Я прошу правительство в кратчайшие сроки так отладить эту работу, чтобы люди, особенно родители больных детей, больше не оказывались в безвыходной ситуации, когда нужные лекарства невозможно легально достать», — потребовал глава РФ.

Послание президента к Федеральному собранию — это документ, по которому будет двигаться Россия в ближайшее время. И если судить по опыту прошлых лет, то многие озвученные предложения могут превратиться в реальные законы.