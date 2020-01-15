Депутат Госдумы, член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев констатировал, что отставку правительства после послания президента Федеральному собранию не ожидал никто, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Свищев прокомментировал заявление Дмитрия Медведева об уходе правительства в отставку.
«Для всех нас, я думаю, для 99% депутатов и, наверное, простых граждан России, все это было неожиданно. Мы с удивлением читаем новости. Конечно, как мы с вами видели, были жесткие поручения и правительству, и депутатам [во время послания президента]. Прозвучали предложения по изменению Конституции, в том числе по Кабмину», — констатировал депутат.
Собеседник ФАН признался, что отставка Кабмина его удивила.
«При этом одновременно хочется сказать, что задачи, которые ставятся, надо выполнять», — добавил он.
«Тем интереснее будет развитие событий», — рассуждает парламентарий.
Он отметил, что парламенту даны широкие полномочия по формированию кабинета министров.
«Здесь даже будет интересно, — признался Свищев. — С нетерпением ждем. В послании прозвучала позитивная информация, и сразу начали происходить реальные события. Если будет выполнено все, что было сегодня поручено, то мы, конечно же, станем жить лучше».
Однако депутат подчеркнул, что основная работа еще впереди.
«Самое главное — теперь все реализовать, — констатировал он. — Деньги большие, ответственность большая, полномочия большие. Конечно, я надеюсь, что все будет лучше».