Депутат Госдумы, член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев констатировал, что отставку правительства после послания президента Федеральному собранию не ожидал никто, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Свищев прокомментировал заявление Дмитрия Медведева об уходе правительства в отставку.

«Для всех нас, я думаю, для 99% депутатов и, наверное, простых граждан России, все это было неожиданно. Мы с удивлением читаем новости. Конечно, как мы с вами видели, были жесткие поручения и правительству, и депутатам [во время послания президента]. Прозвучали предложения по изменению Конституции, в том числе по Кабмину», — констатировал депутат.

Собеседник ФАН признался, что отставка Кабмина его удивила.

«При этом одновременно хочется сказать, что задачи, которые ставятся, надо выполнять», — добавил он.

«Тем интереснее будет развитие событий», — рассуждает парламентарий.

Он отметил, что парламенту даны широкие полномочия по формированию кабинета министров.

«Здесь даже будет интересно, — признался Свищев. — С нетерпением ждем. В послании прозвучала позитивная информация, и сразу начали происходить реальные события. Если будет выполнено все, что было сегодня поручено, то мы, конечно же, станем жить лучше».

Однако депутат подчеркнул, что основная работа еще впереди.