Донбасс, 15 января. При обстрелах ДНР киевские силовики применили тяжелые минометы. Минобороны Украины скрывает около 30% потерь личного состава ВСУ. СБУ разбирается с массовыми хищениями оружия в одной из частей украинской армии. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

ВСУ при обстрелах ДНР и ЛНР снова применили тяжелые 120-мм минометы. Огонь открывался по восьми населенным пунктам. Режим прекращения огня со стороны украинской армии нарушался восемь раз, шесть — при стрельбе по городам и селам ДНР, и два — по территории ЛНР. Киевские силовики кроме минометов задействовали гранатометы и стрелковое оружие разного калибра.

Минобороны Украины утаивает потери

Представитель Народной милиции ДНР Дмитрий Астрахань, сообщает, что итоговые годовые цифры потерь среди личного состава украинской армии, озвученные Министерством обороны Украины, отстают от реальных показателей на 30%.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому предоставлены данные о потерях в следующем виде: погибших украинских солдат — 128, раненых — 670. Однако, учитывая информацию, полученную дончанами от собственных источников в штабах армейских подразделений, за 2019 год украинская армия потеряла убитыми 352 человека и 812 ранеными.

Таким образом, понесенные потери частично скрываются руководством бригад ВСУ от штабов оперативно-тактических группировок (ОТГ), командованием ОТГ от руководства Операции объединенных сил, который в свою очередь не предоставляет реальные цифры в Министерство обороны.

Гибель бойцов в Луганской области

Народная милиция ЛНР сообщила об очередном подрыве на мине военного автомобиля с солдатами украинской армии в зоне ООС. Служебный транспорт двигался по грунтовой дороге в районе города Счастье на украинской территории.

После наезда на противотанковую мину, установленную в районе дислокации 46-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, автомобиль подорвался. Два бойца погибли во время взрыва, и еще четверо ранены. Пострадавшие доставлены в госпиталь.

Комбриг Артем Котенко постарался скрыть чрезвычайное происшествие с личным составом от вышестоящего руководства.

Массовая недостача оружия и патронов

Во время проведения оперативной разработки сотрудниками Службы безопасности Украины были вскрыты факты хищения 26 единиц оружия и двух тысяч патронов. Информация об этом стала известна от представителей оборонного ведомства ЛНР.

Выявлению преступления предшествовала информация о массовых хищениях военного имущества в 59-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ. В отношении командования бригад проводится расследование.