Вассерман назвал две причины отставки правительства РФ во главе с Медведевым

Известный российский журналист, публицист и политолог Анатолий Вассерман отставку правительства РФ объяснил тем, что, прежде всего, так называемый экономический блок команды Дмитрия Медведева руководствуется в своей деятельности неработоспособной теорией. И она никак не подходит для решения тех задач, что озвучил в среду президент страны Владимир Путин.

Вассерман в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал громкое событие, случившееся после послания Федеральному собранию главы государства. А именно — отставку Кабмина.

«Я думаю, что тут причин сразу две, — сказал журналист. — Во-первых, президент предложил комплекс конституционных реформ, среди прочего меняющих порядок назначения правительства. И на этом фоне ему предоставлена возможность сформировать его по действующим правилам».

Во-вторых, и это, на взгляд политолога, главное, экономический блок Кабмина в своей деятельности руководствуется, в принципе, неработоспособной теорией.

«У меня, собственно, есть множество публикаций, где я объясняю, в чем проблемы этой теории и почему она неработоспособна, — отметил собеседник ФАН. — В ее рамках не осуществимы задачи, стоящие перед страной и перечисленные президентом и в Майских указах 2012 года, и в Майском указе 2018-го, и в нынешнем послании».

Поэтому нынешний уход правительства во главе с Медведевым в отставку дает Путину возможность сформировать новое правительство на основе уже совсем другой экономической теории, уверен Вассерман.

«Другое дело, что если менять теорию, то надо менять не только министров, — заявил он. — А также всех тех людей, которые (работают) в аппарате правительства и занимаются подготовкой государственных решений».

При этом публицист не думает, что полностью изменится весь личный состав правительства: скорее, можно будет организовать переучивание этих людей под новую теорию. И это, в принципе, вполне возможно.

Собеседник ФАН отказался сделать прогноз на предмет того, кто займет теперь пост председателя правительства РФ.

«Нет, прогнозировать не берусь, — признался Вассерман. — Хотя я и мог бы назвать людей, которых бы с радостью увидел на этом посту. Но думаю, что его с тем же успехом могут занять многие люди, которых лично я пока что не заметил».

Напомним, 15 января президент России Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. Вскоре после этого премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе своей встречи с главой государства объявил об уходе всего Кабмина в отставку.