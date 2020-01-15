В Крыму рассказали, где может появиться улица Захарченко

Симферополь, 15 января. Парламент Крыма рассмотрит возможность присвоения одной из улиц в новом районе Симферополя имени первого главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко, который погиб в августе 2018 года в результате теракта. Об этом в беседе с Федеральным агентством новостей рассказал заместитель главы администрации Симферополя Александр Макарь.

«Это еще не полноценная улица. Это всего лишь на комиссии рассмотрели возможность предоставления улице имени Александра Захарченко. Комиссия приняла решение включить в резерв наименований. И в перспективе, если депутаты примут это решение, то у нас в крымской столице появится улица Александра Захарченко», — пояснил собеседник ФАН.

Он также добавил, что речь не идет о переименовании уже имеющейся улицы. Именем первого главы ДНР будет названа новая улица, строительство которой осуществляется в настоящее время.

«Это будет однозначно новая улица. Возможно — в жилом комплексе «Крымская роза» в городе Симферополе. Там один проспект, три улицы, будет храм», — пояснил Макарь.

По его словам, пока рано утверждать, что улица будет точно названа в честь Захарченко, так как решение по данному вопросу должны принять депутаты крымского парламента. Замглавы администрации Симферополя также уточнил, что ближайшая сессия Госсовета Крыма состоится 23 января 2020 года.

«Но я пока не могу сказать, что этот вопрос будет однозначно рассматриваться», — добавил он.

Напомним, что во второй половине дня 15 января в социальных сетях и Telegram-каналах появилась информация о том, что одна из улиц Симферополя получила имя Александра Захарченко. Как выяснилось, первоисточником оказался Telegram-канал военного корреспондента Михаила Андроника «Ратник 2-го разряда».