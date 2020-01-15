Израиль наносит удары по Сирии, выполняя для США грязную работу на Ближнем Востоке

Москва, 15 января. Атака Израиля на авиабазу Т-4 в Сирии является частью противостояния между США и Ираном. Об этом заявил директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов.

14 января ВВС Израиля нанесли ракетный удар по авиабазе Т-4, которая расположена в Сирии. Израиль не первый раз наносит удары по авиабазе Т-4, утверждая, что на ней размещаются иранские спецподразделения «Аль-Кудс». При этом 3 января США нанесли ракетный удар по аэропорту в Багдаде, в результате которого был убит командующий спецподразделением «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани. 8 января Иран нанес ракетные удары по двум военным базам США в Ираке в ответ на убийство Сулеймани американскими военными.

По мнению Коновалова, атака Израиля на авиабазу Т-4 также является элементом противостояния между США и Ираном на Ближнем Востоке.

«Израиль – главный союзник американцев на Ближнем Востоке и основной проводник идей США в регионе. Естественно, что во всех конфликтах они всегда выступают в связке. И поскольку Израиль является непосредственным участником всех процессов на Ближнем Востоке, именно его руками Штаты и проворачивают свои операции», — пояснил эксперт.

Он также добавил, что Вашингтон использует разногласия между Израилем и Ираном, чтобы укрепить свое присутствие на Ближнем Востоке, передает «ПолитРоссия».

«Это увязано, в том числе, с ситуацией в Ираке. И сейчас это противостояние как никогда выгодно американцам, поскольку позволяет вести войну с Ираном силами израильских солдат», — отмечает Коновалов.

По его словам, США потерпели провал в противостоянии с Ираном, что заметно пошатнуло позиции Вашингтона в ближневосточном регионе. Теперь США рассчитывают, что Израиль выполнит за них всю грязную работу на Ближнем Востоке.

«США не потянут полноценное противостояние с Ираном, тем более на его территории. Это в полной мере показал ответный удар иранцев по американским базам. Поэтому им не остается ничего другого, кроме как воевать с Ираном руками Израиля. В случае же прямого противостояния Тегеран просто выбьет Америку с Ближнего Востока», — резюмирует Коновалов.

Стоит отметить, что США отказались от ответных действий на ракетный удар Ирана по американским базам в Ираке. Военный эксперт Алексей Леонков выразил уверенность, что Тегеран был готов к масштабному противостоянию с Вашингтоном, однако у США нет достаточных сил для полномасштабных боевых действий с Ираном на Ближнем Востоке.