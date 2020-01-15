Домогаров–младший объяснил, чем его фильм не угодил Фонду кино

Москва, 15 января. Фонд кино требует от студии Константина Буслова «РБ продакшн» вернуть деньги, выделенные на фильм ужасов «Пиковая дама. Зазеркалье». Соответствующий иск будет рассматривать Арбитражный суд Москвы.

Отмечается, что на снятый в 2018 году фильм было потрачено 79 млн рублей. 50 млн были выделены Фондом кино. Картина собрала в прокате от 86 до 94 млн рублей, но такие цифры не устроили представителей фонда. Это первый случай, когда Фонд кино будет судиться за возвращение невозвратных субсидий, передает «Ридус».

Режиссер фильма Александр Домогаров–младший рассказал, что недобрые подозрения возникли у него на этапе съемок картины. Ему кажется, что от съемочной группы скрывали истинный бюджет фильма.

По его словам, «Пиковая дама. Зазеркалье» была проектом режиссера Константина Буслова, а сам он выполнял роль второго режиссера. Кроме того, Буслов отстранил его от монтажа, но снимать свое имя из титров Домогаров-младший не стал.

Ранее сообщалось, что студия «РБ продакшн» и Фонд кино могут пойти на мировую сделку. Константин Буслов заявил, что студия готова оплатить сумму задолженности в полном объеме.