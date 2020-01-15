Соловьев объяснил причину отставки правительства РФ «наступлением времени перемен»

Москва, 15 января. Отставка правительства России в полном составе говорит о том, что в стране изменились задачи, и теперь от стабилизации государство переходит к резкому рывку, считает журналист и телеведущий Владимир Соловьев.

Он уверен, что новые министры будут выбираться под новые задачи.

«Этап стабилизации экономических показателей прошел. Теперь — время рывка. Это то, что мы обсуждали не так давно. Я говорил, что в зависимости от задачи подбирают и новое правительство. Теперь от задачи стабилизации мы переходим к задаче резкого ускорения. Под это подбирается иная структура и иные игроки» — объяснил телеведущий в комментарии «Комсомольской правде».

По мнению Соловьева, все сказанное в рамках послания Федеральному собранию «ломает» представление ряда российских граждан, убежденных, что в стране существует застой, и не готовы к переменам.

«Наоборот! Когда фундамент готов, тогда и наступает время перемен. Нельзя делать резких движений, когда ты к этому не готов. Все оказывается в базовой логике Путина. Надо сначала быть полностью готовым, а потом сделать шаг. Как неожиданно появилась блестящая армия и ВПК», — отметил он.

Соловьев выразил мнение, что над текстом послания президент работал «лично и много», отметив, что в нем прозвучали базовые изменения в Конституции, которая теперь стала основным законом суверенной России.

«Если угодно, это Конституция Путина», — сказал журналист.

Напомним, ранее председатель правительства России Дмитрий Медведев объявил об уходе в отставку Кабмина в полном составе. Он счел такое решение правильным в связи с предложениями Путина об изменении Конституции, прозвучавшими в ходе послания Федеральному собранию.

Глава государства поблагодарил правительство за работу, отметив, что остался ею удовлетворен.

Действующий Кабмин будет исполнять свои обязанности, пока не сформируется новый состав.