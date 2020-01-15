Политолог Джаралла назвал крушение самолета в Иране результатом политических игр США

Москва, 15 января. Провокации США стали главной причиной крушения украинского самолета «Боинг-737», который разбился недалеко от аэропорта Тегерана. Такое мнение в среду озвучил политолог Владимир Джаралла.

По его словам, США в данном случае применили уже опробованную тактику, которая в свое время привела к развалу СССР — так называемую «теорию игр». Речь идет о создании серии провокаций с целью вывести противника из равновесия, заставить его занервничать и совершить ошибку. Именно так произошло с Ираном, который в ожидании американских ударов привел ПВО в состояние боевой готовности и случайно сбил гражданский самолет.

«Цинизм в расчетах США состоял в том, что своими провокациями они довели Иран до крайней степени напряжения – народ требовал мести, градус антиамериканских настроений зашкалил. Именно в этот момент система дала сбой – не выдержав напряжения, где-то дрогнула рука», — пояснил Джаралла «Экономике сегодня».

Политолог добавил, что сегодня многие начинают осознавать деструктивную роль США на Ближнем Востоке. Ведь если бы Штаты убрались из региона, враждующие страны быстро бы нашли общий язык. Вашингтон же намерен придерживаться прежнего плана — дестабилизировать обстановку и добиваться радикализации ближневосточных стран.

Напомним, что незадолго до крушения «Боинга-737» в Тегеране США нанесли авиаудар по аэропорту Багдада, в результате чего погиб иранский генерал Касем Сулеймани. После этого Ирак потребовал вывода американских войск.