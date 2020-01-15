Участники конференции в Берлине призовут страны соблюдать оружейное эмбарго против Ливии

Москва, 15 января. Участники международной конференции в Берлине по урегулированию ситуации в Ливии призовут все страны досконально соблюдать оружейное эмбарго в отношении этой африканской страны. Об этом рассказал директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев.

По его словам, лидеры стран — участниц встречи планируют представить итоговый документ, который не будет содержать параметров перемирия в Ливии.

«Там призыв к инклюзивному политическому диалогу, прекращению огня, к доскональному соблюдению оружейного эмбарго, которое действует. Такие вещи, которые известны, но которые не всеми странами соблюдаются», — пояснил Ильичев.

Напомним, конференция по вопросу ливийского урегулирования пройдет в Берлине 19 января. Приглашение на встречу было отправлено главе так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Файезу Сарраджу, командующему Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифе Хафтару, а также представителям России, США, Великобритании, Турции, Египта, Китая, Франции, ЕС и Африканского союза.

В минувший понедельник в Москве состоялись российско-турецкие переговоры по Ливии с участием глав внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран. В них также приняли участие Хафтар и Саррадж, однако встреча не привела к подписанию соглашения о перемирии.

Многие эксперты уверены в необходимости таких встреч и отмечают усилия России, которой удалось организовать такое важное мероприятие.