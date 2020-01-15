Экс-депутат Рады признался в гордости за Россию после послания Путина

Москва, 15 января. Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко заявил, что он испытал гордость за россиян после того, как президент РФ Владимир Путин озвучил послание к Федеральному Собранию.

«Первое чувство — это великая гордость и радость за моих славянских братьев и сестер в России. Ведь они живут в стране, власть которой делает все возможное для достаточного ускоренного развития семей», — пишет он в Facebook.

По словам политика, выступление Путина демонстрирует, что российские власти делают все возможное для улучшения жизни обычных граждан. Это и увеличение выплат материнского капитала, и доплаты учителям, и введение бесплатного детского питания, и обеспечение населения необходимым количеством детсадов и школ, и бесплатный интернет-трафик, и много чего еще.

«И Россия реально демонстрирует всему миру, что весь смысл деятельности власти заключается в том, чтобы человек жил лучше! Даже по задачам достижения коэффициента более высокой рождаемости Россия поставила задачу обойти самые высокоразвитые страны Европы», — добавил Журавко.

При этом он подчеркнул, что сегодня никто не может помешать Москве реализовать этот план, поскольку страна обеспечила себе высочайший уровень обороноспособности на десятилетия вперед.

В то же время экс-депутат выразил сожаление, что Украина безнадежно отстала от России по уровню развития, хотя во времена Советского Союза украинцы жили лучше, чем остальные республики.

Журавко добавил, что, как показала история, Москва может успешно развиваться без Украины, а Киев без России — нет. Политик считает, что во многом за это нужно «благодарить» бывшего президента Петра Порошенко, бывшего премьер-министра Арсения Яценюка, бывшего спикера Рады Андрея Парубия и действующего главу МВД Арсена Авакова, которые приложили максимум усилий, чтобы разорвать все связи с Россией. Более того, они воплотили в жизнь «самые безумные инструкции» США, чтобы разжечь конфликт с РФ еще сильнее.

После выступления Путина даже самым упертым украинским политикам должно быть понятно, что курс на сближение с Западом превратил Украину в гигантский концлагерь, откуда люди будут только бежать, уверен Журавко.

Напомним, что в среду Путин обратился с традиционным посланием к Федеральному собранию, в которой наметил ряд социальных и демократических реформ. Сразу же после этого правительство объявило об отставке в связи с предложенным президентом внесением изменений в Конституцию, которые существенно меняют баланс законодательной, исполнительной и судебной власти.