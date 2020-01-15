Глава «Нафтогаза» поделился впечатлениями от встречи с Путиным

Москва, 15 января. Президент России Владимир Путин на переговорах по газу в Париже продемонстрировал глубокую осведомленность в деталях. Об этом рассказал исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

По словам главы украинской компании, во время встречи российский лидер «сыпал деталями» на тему газовых отношений России и Украины и «знал все суммы и ставки».

«То, что Путин знал детали газовых вопросов, — лишний раз доказывает, как для России важна эта тема», — сказал он в интервью украинскому изданию «Гордон».

Топ-менеджер «Нафтогаза» признался, что общался с Путиным впервые. Он отметил, что российский лидер произвел впечатление человека, который стремится самостоятельно разбираться в деталях и знает, о чем говорит.

«Я был, честно говоря, немножко в шоке. <…> Не каждый день приходится спорить с Путиным», — поделился он впечатлениями.

Витренко заявил, что российская сторона была «до последнего против» транзита через Украину. По его мнению, Москва якобы стремилась помешать Киеву получать от этого доход.

Он также рассказал, что в случае неподписания газового контракта Киев продолжил бы забирать зарубежные активы «Газпрома» в счет погашения долга.

Ранее исполнительный директор «Нафтогаза» заявил, что украинская сторона довольна условиями газового контракта с российской компанией «Газпром» и считает его самым выгодным за всю историю независимости страны.

С начала года Киев начал поставлять российский газ в Европу по новому договору о транзите, поскольку в конце декабря Россия и Украина продлили соглашение на пять лет. За это время Украина рассчитывает получить от действия магистрали более семи миллиардов долларов. В 2020 году планируется прокачать 65 миллиардов кубометров топлива, а в период с 2021 по 2024 годы — по 40 миллиардов ежегодно.