Большинство россиян положительно оценили решение об отставке правительства

Москва, 15 января. Больше половины жителей России положительно оценивают решение об отставке правительства. 54% граждан поддерживают решение, которое озвучил председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. Об этом свидетельствуют данные сервиса Superjob.

Медведев сделал заявление после обращения президента РФ к Федеральному собранию в контексте обозначенного Владимиром Путиным ряда фундаментальных изменений в Конституции России.

Сервис выяснил, как относятся россияне к данному событию в жизни страны. В опросе участвовали 1600 экономически активных граждан со всей России.

Результаты исследования показали, что положительно к отставке правительства относятся 54% россиян. Нейтрально к заявлению отнеслись 25% и 16% затруднились дать ответ. Негативно к уходу правительства отнеслись 5%.

Ранее ФАН сообщал, что отставка правительства РФ в полном составе, объявленная его председателем Дмитрием Медведевым, — это самая громкая, но явно не последняя реакция на сегодняшнее послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию.