Проханов: Отставка правительства выглядит как изысканный византийский ход

Главой правительства России должен стать человек, предлагающий новый экономический курс. Об этом, комментируя сегодняшнюю отставку правительств РФ, в интервью Федеральному агентству новостей заявил глава Изборского клуба, писатель и публицист, главный редактор газеты «Завтра» Александр Проханов.

«Я ошеломлен новостью об отставке правительства, но пока не готов трактовать ее как победу новой развивающейся России, — сказал он. — Отставка правительства выглядит как удивительный, изысканный, тонкий византийский ход. Из речи президента не следовало, что это правительство должно уйти в отставку. Это абсолютно неожиданное событие».

По словам собеседника ФАН, аналогичным образом поступали в Царьграде — в Константинополе во времена императора Константина Багрянородного.

«Обычно делается так: появляется человек, который формулирует новый экономический курс, — объяснил Проханов. — Под этого человека меняется правительство, и он становится премьером. Он собирает соратников — людей, готовых этот экономический курс воплощать. И тогда понятно: правительство сменилось, кончается стагнация, отвратительный, смехотворный 1% прироста».

Напомним, что в среду, 15 января 2020 года, президент России Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. Вскоре после этого премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе своей встречи с главой государства объявил об уходе правительства в отставку.