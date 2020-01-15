Джаралла уверен, что решение Израиля атаковать базу Т-4 в Сирии продиктовано Вашингтоном

Москва, 15 января. Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по военному аэродрому Т-4 на востоке сирийской провинции Хомс. Целью Израиля были силы Ирана, расположенные на базе в Хомсе, считает политолог Владимир Джаралла.

Отношения на Ближнем Востоке обострились 3 января, когда Вашингтон объявил, что в районе аэропорта Багдада был убит иранский генерал, военачальник Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани. Авиаудар по автоколонне, в которой двигался автомобиль высокопоставленного военного, был нанесен по приказу президента США Дональда Трампа.

В ответ Тегеран нанес удар по американским военным базам в Ираке 8 января. По данным иранского телевидения, жертвами ударов стали 80 человек. После беззаконных действий Вашингтона на Ближнем Востоке Сирия, Иран и Ирак выступили против американского присутствия в регионе.

После ударов по американским базам Трамп пригрозил нанести ответный удар по военным и культурным объектам Ирана, однако позже Вашингтон отказался от этих планов. Кроме того, убийство Сулеймани вызвало шквал критики в адрес Белого дома.

Вашингтон решил прибегнуть к обходным путям и, руками своих союзников, атаковать иранские объекты на территории Сирии. Крымский политолог Владимир Джаралла считает, что решение Тель-Авива атаковать базу Т-4 в Сирии продиктовано Вашингтоном. Однако эксперт не исключил, что Израиль мог действовать самостоятельно.

«Такое предположить можно. США координируют свою деятельность в этом регионе с Израилем. Однако, как показывает практика, Израиль самостоятелен в подобных вещах и практикует их уже достаточно долгое время», — заявил эксперт в комментарии изданию «Слово и дело».

Джаралла предположил, что Иран не станет закрывать глаза на провокационные действия Израиля и примет ответные меры. Тегеран может использовать схожую тактику: удар по израильтянам могут нанести иранские союзники в секторе Газа.

«Скорее всего, его (Ирана – Прим. ред.) сторонники в секторе Газа могут ответить нанесением ракетных ударов», — подытожил политолог.

Главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин выразил уверенность, что Израиль пытается ослабить влияние Ирана в Сирии и ближневосточном регионе. Он также напомнил, Иран ведет борьбу с террористами в Сирии по приглашению законных властей, поэтому Израиль наносит удары по иранским силам на территории САР.