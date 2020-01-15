Депутат Выборный рассказал, кто должен войти в новое правительство РФ

Депутат Госдумы, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный поддержал решение об отставке правительства, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Выборный отметил, что кадровые перестановки, подобные отставке правительства, всегда идут только на пользу.
«Уже с учетом богатейшего опыта, который имеется у президента, у председателя правительства, с высоты позиций президента наиболее четко видно, где человек сможет принести наибольшую пользу государству, будучи на государственной должности. У нас цели и задачи неоднократно перетекали из одного послания в другое, были утверждены национальные проекты, задачи, которые неоднократно ставились президентом касательно прорыва в экономической, социальной, других сферах. Мы видим сегодня, что президент по сути выразил волю людей», — констатировал собеседник ФАН.
Он рассказал, какие люди нужны в правительстве страны.
«Сформировался мощный запрос на тех государственников, профессионалов, которые не на словах, а на деле смогут сделать прорыв — в максимально короткие сроки достичь тех целей, которые были поставлены президентом. А для этого необходимо решить целый ряд задач и в экономике, и в социальной сфере, и в финансовой и в других. И, по всей видимости, президент и председатель правительства посчитали целесообразным сделать определенные кадровые перестановки, что, на мой взгляд, разумно и обоснованно. Это по-государственному», — отметил Выборный.
Парламентарий также прокомментировал назначение Дмитрия Медведева на новую должность в Совбезе РФ.
«Насколько мы слышали, Дмитрий Медведев перейдет на другую должность под руководством Владимира Владимировича. Действительно, у него богатейший опыт государственного управления. Он был и президентом, и председателем правительства. Уже с другой стороны сможет сделать определенные шаги для прорыва России во многих сферах», — считает депутат.
Он еще раз отметил, что вопросы, поднятые в послании президента Федеральному собранию, отражали основные проблемы населения страны.
«Наши граждане хотят решить насущные проблемы, которые у них есть. Послание президента отражало те вопросы, которые более всего интересуют наших людей: доход семьи, медицинское обеспечение, образование, многие другие сферы. Затем президент перешел в другую плоскость, были затронуты вопросы основного закона государства. На мой взгляд, как юриста, было крайне важно услышать изменения Конституции в части, касающейся приоритета нашего национального законодательства над международным. На мой взгляд, это серьезный прорыв в правовой сфере», — добавил он.