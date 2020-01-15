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Главные новости 15 января

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Главные новости 15 января

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий среды, 15 января.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия на фоне санкций США продолжает поэтапную дедолларизацию экономики. Лавров рассказал о поэтапном отказе от доллара в экономике РФ.

Владимир Соловьев заявил о желании напомнить, чем заканчиваются все военные походы на Москву. Соловьев ответил литовскому депутату на призыв отмечать день взятия Москвы.

В полицию артист обращаться не станет — обидчику удалось сбежать. Певец Серов попал в больницу после перестрелки у кафе.

Мать Пелагеи Светлана Ханова высказалась о разводе своей дочери с хоккеистом столичного ЦСКА Иваном Телегиным. Мать Пелагеи назвала причину развода певицы и Телегина.

Правительство России в полном составе уходит в отставку, заявил российский премьер-министр Дмитрий Медведев. Правительство России уходит в отставку.

Депутат Госдумы Александр Шерин прокомментировал ночную атаку Израиля на сирийский аэродром. Шерин назвал атаку Израиля на авиабазу в Сирии поддержкой преступной политики США.

Украине не стоит недооценивать Российскую Федерацию и рассчитывать на смену власти в Москве. Климкин посоветовал Киеву не рассчитывать на смену власти в России.

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая лечится от рака, отпраздновала день рождения дочери Ани в клинике. Дочь Заворотнюк отпраздновала день рождения в клинике вместе с матерью.

Причина отказа польских властей праздновать 75-летие освобождения Варшавы от фашистов кроется именно в этом. Замглавы Института стран СНГ заявил о намерении Польши выставить РФ счет за Вторую мировую.

Михаил Ходорковский действует по американской методичке, поддерживая попытку США устроить «цветную революцию» в Иране. Ходорковский в интересах США использует ситуацию в Иране для радикализации протестов в России.

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