Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий среды, 15 января.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия на фоне санкций США продолжает поэтапную дедолларизацию экономики. Лавров рассказал о поэтапном отказе от доллара в экономике РФ.

Владимир Соловьев заявил о желании напомнить, чем заканчиваются все военные походы на Москву. Соловьев ответил литовскому депутату на призыв отмечать день взятия Москвы.

В полицию артист обращаться не станет — обидчику удалось сбежать. Певец Серов попал в больницу после перестрелки у кафе.

Мать Пелагеи Светлана Ханова высказалась о разводе своей дочери с хоккеистом столичного ЦСКА Иваном Телегиным. Мать Пелагеи назвала причину развода певицы и Телегина.

Правительство России в полном составе уходит в отставку, заявил российский премьер-министр Дмитрий Медведев. Правительство России уходит в отставку.

Депутат Госдумы Александр Шерин прокомментировал ночную атаку Израиля на сирийский аэродром. Шерин назвал атаку Израиля на авиабазу в Сирии поддержкой преступной политики США.

Украине не стоит недооценивать Российскую Федерацию и рассчитывать на смену власти в Москве. Климкин посоветовал Киеву не рассчитывать на смену власти в России.

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая лечится от рака, отпраздновала день рождения дочери Ани в клинике. Дочь Заворотнюк отпраздновала день рождения в клинике вместе с матерью.

Причина отказа польских властей праздновать 75-летие освобождения Варшавы от фашистов кроется именно в этом. Замглавы Института стран СНГ заявил о намерении Польши выставить РФ счет за Вторую мировую.

Михаил Ходорковский действует по американской методичке, поддерживая попытку США устроить «цветную революцию» в Иране. Ходорковский в интересах США использует ситуацию в Иране для радикализации протестов в России.