Онищенко указал на главное в послании Путина, упомянув о своих десяти внуках

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко поделился с Федеральным агентством новостей впечатлениями от послания президента РФ Владимира Путина, с которым глава государства обратился к Федеральному собранию. Отметим, вскоре после завершения представления президентом своего послания стало известно об отставке правительства России, и о том, что Дмитрий Медведев займет пост заместителя председателя Совбеза РФ.

Кто возглавит правительство, которому будет доверено исполнять наказы президента, пока неизвестно. В своем комментарии Геннадий Онищенко с удовлетворением отметил, что, согласно предложенной Владимиром Путиным конституционной реформе, полномочия Госдумы и Совета Федерации серьезно расширяются.

Главное в послании — тема сбережения народа

«Это послание было целиком посвящено сбережению здоровья россиян, сбережению народа России, — подчеркнул Геннадий Онищенко. — Предложенные президентом изменения в Конституции в конечном итоге посвящены тому же. Все это работает на сбережение нашего народа. Изменения в Конституции дают законодательную основу для такой деятельности. Так что это было прежде всего социально направленное и во многом революционное послание».

По словам Онищенко, он с удовлетворением услышал, что, согласно предложениям президента, Госдума станет гораздо активнее влиять на политику государства, в том числе напрямую участвуя в формировании правительства.

Россияне должны жить до 80-ти и дольше

В национальной стратегии прописано, что России нужно стремиться довести показатель средней продолжительности предстоящей жизни до значения «80 плюс», напомнил Геннадий Онищенко.

«Все, что предложено для сбережения здоровья наших граждан, для улучшения здоровья детей, направлено на эту важнейшую цель», — отметил парламентарий.

Онищенко подчеркнул, что все инициативы президента предусматривают использование на эти цели не только региональных средств, но и денег из федерального бюджета. Парламентарий рассказал, что сразу после обращения президента он участвовал в рабочей группе по организации бесплатного питания младших школьников, как прописано в послании. По словам депутата, судя по докладам из регионов, во многих субъектах такая практика уже есть, а теперь она будет закреплена на законодательном уровне.

«Тут никаких отговорок уже не может быть, это должно быть выполнено, хотя, конечно, материальную базу для этого надо перманентно обновлять», — подчеркнул Онищенко.

Также первый зампред комитета ГД обратил внимание, что термин «качественное здоровое питание» является для нас новым.

«Упор на то, что питание должно быть здоровым, очень важен», — подчеркивает Онищенко.

Медицина

«Особое внимание президент уделил вопросам медицины, в том числе первичной медицинской помощи, — рассказал собеседник ФАН. — Сделан решительный шаг в сторону развития сети участковых районных больниц, фельдшерско-акушерских пунктов, причем речь идет о создании материальной базы для лечения».

Онищенко обратил внимание на проблему обеспечения населения лекарствами, в том числе упомянул озвученное Путиным разрешение на закупку незарегистрированных в России препаратов.

«Достойная зарплата для врачей, единая ставка по стране с единым набором доплат — это очень важно. А то возникает серьезная дестабилизирующая ситуация, когда в городе врачи получают одну зарплату, а в области — с таким же объемлем работы с тем же качеством — другую. Это касается и Москвы, и Петербурга, да и не только», — подчеркнул первый зампред комитета ГД.

Онищенко также обратил внимание на часть президентского послания, посвященную проблемам образования: подготовка кадров, в том числе в медицине, за счет бюджета; увеличение количества бюджетных мест в вузах; прибавки учителям, в том числе за классное руководство (также за счет федерального бюджета); другие меры поддержки.

Выбраться из демографического кризиса

«Тема поддержки семей, поднятая в президентском послании, меня волнует особо: ведь у меня трое детей и десять внуков, — рассказал Геннадий Онищенко. — Поэтому я хорошо понимаю важность таких мер, как выплата материнского капитала при рождении первенца; увеличение маткапитала на второго ребенка; помощь в решении квартирного вопроса — все эти ипотечные дела; выплаты на детей не до трех лет, как раньше, а до семи и так далее. Все это — прямая стимуляция рождаемости. Цель по рождаемости — 1,7 ребенка на семью, которую мы ставим к 2024 году, это, извините, даже не простое воспроизводство. Простое воспроизводство — это два ребенка в семье, а когда детей трое — это расширенное воспроизводство. Мы же пока говорим только о показателе в 1,7, то есть демографическая ситуация у нас сложная, и ее нужно как можно скорее менять».

Поэтому так впечатляет социальный блок, которому было уделено столь важное место в президентском послании, говорит Онищенко.

«Все выверено, мы имеем конкретные очень весомые и продуманные решения», — подчеркивает он.

Укрепление государственности

Укрепление государственности — основная задача конституционной реформы, предложенной Владимиром Путиным, уверен первый зампред комитета Госдумы.

«Это и запрет на иностранное гражданство для высших должностных лиц; и примат российских законов над иностранными; и предложения президента, касающиеся судебной власти; и другие очень важные инициативы — все это, без сомнения, способствует укреплению нашего государства», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

Правительство России ушло в отставку

Об отставке кабинета министров сообщил его теперь уже бывший глава Дмитрий Медведев. По словам Медведева, предложенные Владимиром Путиным изменения в конституции внесут существенные изменения в конфигурацию российской власти.

«В этом контексте очевидно, что мы, как правительство РФ, должны предоставить президенту возможность принимать все необходимые решения. Считаю, что в этих условиях было правильным решением, что в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство Российской Федерации в его нынешнем составе подало в отставку», — отметил экс-премьер.

Позже стало известно, что Владимир Путин предложил Дмитрию Медведеву должность зампредседателя Совета Безопасности РФ. Главой Совбеза РФ является президент страны.