Гаспарян прокомментировал конфликт Навального с «оппозицией» из-за конституции

Скандальный блогер Алексей Навальный «заступился» за российскую Конституцию, но лучше бы он этого не делал, считают эксперты. Ранее Навальный, комментируя прозвучавшие в президентском послании предложения по конституционной реформе, заявил, что действующая Конституция РФ якобы «омерзительна». Блогер осудил так называемую «оппозицию», в том числе своих подельников по незаконным митингам в Москве летом 2019 года, которые заранее начали протестовать против предложений модернизировать часть статей основного закона. Напомним, конституционные предложения, прозвучавшие в послании президента, направлены на то, чтобы сделать Россию более сильной и независимой, а россиян — более социально защищенными.

Комментируя конфликт Навального с остальной «оппозицией», писатель и публицист Армен Гаспарян отметил, что, по большому счету, мнение всей этой публики давно никому не интересно.

«Первое: я не очень понимаю, почему общество вообще должно реагировать на заявления всей этой публики или оценивать плоды «интеллектуальной» деятельности разных маргиналов? — отметил Гаспарян в комментарии Федеральному агентству новостей. — Кто такой Навальный в политике? — Никто. Это бьюти-блогер, который собирает у школьников деньги на какую-то «борьбу», а вся его «борьба» происходит в отпуске».

Это же можно сказать и о других представителях так называемой «оппозиции», таких, как сторонница Навального, юрист так называемого Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан иностранным агентом) Любовь Соболь. И это же касается «оппозиционеров», с которыми у Навального разгорелся конфликт (например, с руководством антироссийского издания «Медуза», см. очередной выпуск проекта ФАН «Рейтинг антироссийских СМИ»).

«Кто из всех этих людей может быть отнесен к категории «политиков»? — задает риторический вопрос Гаспарян. — Вся их «политика» — в социальных сетях. Это не имеет вообще никакого отношения к реальным политическим процессам».

Второе, на что обратил внимание публицист, это то, что российские «оппозиционеры», вне зависимости от того, к какому лагерю они принадлежат — сторонников или противников Навального — в своих заявлениях и поступках отличается крайней непоследовательностью.

«Мне кажется, им всем вообще невозможно угодить, — отмечает Гаспарян. — Не так давно они сами говорили, что в конституцию надо вносить изменения. Теперь, когда изменения готовятся вносить, они орут: «Не трогайте конституцию, это последнее святое, что у нас осталось!». Наверно, для начала им надо все-таки в своих мозгах поковыряться и понять, чего же они хотят? Ведь невозможно так себя вести постоянно!»

То, что изменения в конституции, принятую в 1993 году еще при президенте Борисе Ельцине, назрели, понятно всему обществу, за исключением таких персонажей, как Навальный, отмечает эксперт.

«То, что изменения в конституцию назрели, — было понятно любому человеку, который интересуется политическим процессами в современной России. То, что рано или поздно эти изменения последуют, говорили неоднократно. То, что к разработке этих изменений привлекли людей с диаметрально разными политическими взглядами, говорит о том, что это будет общероссийский консенсус. Поэтому, что там считает Навальный, а также все эти «Оли-Конституции» и «Мани-Облигации», — уже давно никого не волнует», — резюмировал Армен Гаспарян.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию обозначил курс на политические изменения в стране посредством проведения конституционной реформы. Предстоящая реформа призвана усилить Россию, сделать ее более защищенной от иностранного вмешательства, а также законодательно закрепить важнейшие права граждан.

Комментируя отношение оппозиции к предстоящей конституционной реформе, автор популярного Telegram-канала «Голос Мордора» написал, что «отношение к поправкам в Конституцию РФ — это маркер, отлично выявляющий врагов России».

Летом 2019 года оппозиция фактически пыталась создать почву для иностранного вмешательства в России. Под предлогом недовольства механизмом выборов в Мосгордуму, Алексей Навальный, его подельница Любовь Соболь и другие представители так называемой «оппозиции» спровоцировали серию незаконных митингов и акций, которые сопровождались массовыми нарушениями закона. Несколько сот нарушителей были привлечены к административной ответственности, в том числе сама Соболь заплатила около миллиона рублей штрафов. От административного ареста ее спасло наличие малолетнего ребенка.

Несколько человек, виновные в применении насилия к представителям власти, были привлечены к уголовной ответственности.