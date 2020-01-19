Малькевич считает, что на конференции по Ливии пытаются принизить роль России

На конференции по урегулированию в Ливии, которая проходит в Берлине, находится колумнист Федерального агентства новостей, глава комиссии по СМИ Общественной палаты, президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич. Он оперативно предоставляет информацию о проходящем на форуме.

Малькевич обратил внимание на то, что, по его ощущению, роль России в разрешении ливийского кризиса всячески пытаются принизить, хотя все важнейшие договоренности по установлению и соблюдению перемирия в Ливии были достигнуты при непосредственном участии Москвы, а процесс переговоров проходил в российской столице.

«О роли России в мирном урегулировании ливийского конфликта не знает только ленивый, — отмечает Малькевич в комментарии для ФАН. — Но, скажите, кто сможет найти флаг Российской Федерации у главного входа в резиденцию, где проходят переговоры?!»

«Как видите, российский флаг установили так, что его практически не видно, и самым последним», — подчеркивает глава ФЗНЦ, представляя соответствующую фотографию.

По мнению Малькевича, по сути конференция по Ливии в Берлине в очередной раз свидетельствует о полной импотенции как Организации Объединенных Наций, так и Совбеза ООН, которые так и не смогли достичь серьезного успеха в разрешении конфликта в этой африканской стране.

«Впрочем, генсек ООН решил все-таки в последний момент запрыгнуть в уходящий поезд и тоже объявил о своем участии в конференции», — рассказал глава ФЗНЦ.

Малькевич считает, что сегодня самый серьезный вопрос звучит так: захотят ли ливийцы мириться «при поддержке ООН», поскольку эту организацию давно уже никто всерьез не воспринимает.

«Кроме того, ООН скомпрометировала себя поддержкой террористов из ПНС Ливии», — напоминает Малькевич.

Что касается присутствия на мероприятии Соединенных Штатов — то это не лучшее решение, считает собеседник ФАН, поскольку непоследовательные заявления представителей вашингтонской администрации не способствуют урегулированию конфликта.

«Лучше бы, конечно, было без США, потому что своими заявлениями они только добавляют смуты», — отмечает глава ФЗНЦ.

Напомним, в воскресенье в Берлине проходит конференция по урегулированию в Ливии, на нее приглашены представители РФ, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и другие. Также на форуме присутствуют представители враждующих сторон в ливийском конфликте.

Кризис в Ливии начался в 2011 году после свержения и убийства при поддержке Запада ливийского лидера Муаммара Каддафи. В настоящее время на востоке страны в городе Тобрук власть представляет избранный народом парламент, который сотрудничает с Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, с 2014 года проводящего в стране контртеррористическую операцию.

На западе — в столице страны Триполи — заседает так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Файезом Сарраджем. ПНС Ливии сформировано при поддержке Запада, в том числе структур ООН и Евросоюза.

Напомним, ПНС Ливии и его руководство запятнало себя не только коррупционными преступлениями, но и прямым сотрудничеством с различными террористическими организациями, в том числе с запрещенными в РФ «Исламским государством»1 (ИГИЛ1), «Аль-Каедой» и «Братьями-мусульманами».

1 Организация запрещена на территории РФ.