Депутат Бальбек считает, что правительство оперативно отреагировало на послание Путина

Москва, 15 января. Сегодняшний уход правительства РФ в отставку — это пример оперативной реакции на заявления президента при обращении к Федеральному собранию. Об этом в беседе с Федеральным агентством новостей заявил депутат Государственной думы, заместитель председателя комитета по делам национальностей Руслан Бальбек.

Парламентарий отметил, что вслед за этим решением последует ряд важных и необходимых мероприятий.

«Сейчас предстоит процедура по формированию нового правительства, его утверждению в парламенте, обсуждение и многое другое. Но важен факт. Я верю, что ситуация сдвинулась с места. То, о чем говорит президент, начинает действовать с сегодняшнего дня», — подчеркнул Руслан Бальбек.

Дмитрий Медведев после послания президента Федеральному собранию заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку.

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил благодарность членам правительства за совместную работу, «хотя не все получилось». Российский президент, помимо всего прочего, сообщил, что в ближайшее время встретится с каждым членом кабинета министров. Пока что Владимир Путин просит их выполнять обязанности в полном объеме.