Киев, 15 января. Киев ведет работу по формированию новых списков для обмена пленными с республиками Донбасса. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил канцлеру ФРГ Ангеле Меркель.

Лидеры двух стран провели телефонные переговоры. Зеленский поблагодарил Меркель за активное участие в проведении «нормандского саммита» в Париже 9 декабря и рассказал о ситуации на юго-востоке Украины.

В частности, президент отметил, что благодаря встрече во Франции удалось достичь договоренностей о возврате удерживаемых украинцев.

«Нам, к сожалению, не удалось освободить всех, но мы вернули 76 человек. И мы очень благодарны вам за участие в этом процессе», – цитирует Зеленского «Царьград».

Напомним, в рамках «нормандского формата» поднимается тема гражданской войны на Украине, которая началась в 2014 году. Киев развернул против Донецкой и Луганской народных республик военную кампанию после того, как они объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота.

Обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и республиками Донбасса в формате «все установленные на всех установленных» состоялся в конце декабря на линии соприкосновения в районе контрольно-пропускного пункта в Горловке. Киеву передали 76 человек, ДНР и ЛНР — 124.