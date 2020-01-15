Депутат Шерин назвал отставку правительства серьезным и грамотным шагом

Госдума начнет работать по формированию нового правительства в том контексте, который озвучил глава государства. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил депутат Государственной думы Александр Шерин.

Правительство ушло в отставку

Дмитрий Медведев после послания президента Федеральному собранию заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку.

«Владимир Владимирович <...> обозначил целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию <...>. [Это] существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс власти. <...> Власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной. В этом контексте очевидно, что мы как правительство <...> должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые для этого решения. И в этих условиях, я полагаю, что было бы правильно, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции правительство в действующем составе подало в отставку», — заявил Медведев.

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил благодарность членам правительства за совместную работу, «хотя не все получилось». Российский президент, помимо всего прочего, сообщил, что в ближайшее время встретится с каждым членом кабинета министров. Пока что Владимир Путин просит их выполнять обязанности в полном объеме.

Правильный шаг

Согласно предложенным президентом поправкам в Конституцию, назначать министров будут парламентарии.

Как отметил Александр Шерин, отставка правительства — серьезный и правильный шаг. Теперь крайне важно внести соответствующие изменения в Конституцию Российской Федерации, о чем говорил глава государства.

«И когда все начнет работать, Госдума будет работать по формированию нового правительства в том контексте, которое озвучил глава государства», — заявил политик.

По мнению депутата, отправка правительства в отставку является очень грамотным шагом. Это те действия, которые все граждане ждали от главы государства.

«Начиная с 12 часов дня, в нашей стране все то, что озвучивается, движется в правильном направлении. Все, что сегодня президент озвучил, обезоружило оппозицию. Он не говорил о том, что хотелось бы сделать в стране. Это не предвыборная программа. Это конкретные задачи, которые он поставил перед правительством и парламентом. Надо принять законы», — пояснил Александр Шерин.

Как отметил Шерин, Россия сегодня «накопила жирок» (имеются в виду деньги). Но государственная машина сильно перегружена, не получалось реализовать нацпроекты в полном объеме.

«То есть деньги есть, существуют проблемы, было обозначено, как эти проблемы решать. Но деньги почему-то не освоены по понятным причинам — бюрократия, коррупция, неважно… Перегруженный самолет (государственная машина) не взлетает. Поэтому президент принял решение эти деньги дать людям. И совмещает это с самой главной проблемой — демографической. Президент, по сути дела, простым языком сказал, что у нас в стране есть деньги, мы готовы, люди, дать их вам на руки, чтобы вы получили, как минимум, жилье. Рожайте детей — получайте за эти деньги. Теперь вы получаете материнский капитал и за первого ребенка, за второго ребенка еще больше будем платить. А за третьего — 450 тысяч. Более того, будем кормить ваших детей с 1 по 4 класс бесплатно, вне зависимости от доходов семьи. И до семи лет будем платить вашему ребенку пособие — почти более 50 тысяч рублей», — добавил Александр Шерин.

Политик заметил, что теперь, согласно поправкам в Конституцию, правительство будет обязано индексировать пенсии и увеличивать минимальный размер оплаты труда до прожиточного минимума. Шерин назвал это важным социальным решением.