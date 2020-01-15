Депутат Шерин назвал отставку правительства серьезным и грамотным шагом

Госдума начнет работать по формированию нового правительства в том контексте, который озвучил глава государства. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил депутат Государственной думы Александр Шерин.
Правительство ушло в отставку
Дмитрий Медведев после послания президента Федеральному собранию заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку.
«Владимир Владимирович <...> обозначил целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию <...>. [Это] существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс власти. <...> Власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной.
В этом контексте очевидно, что мы как правительство <...> должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые для этого решения. И в этих условиях, я полагаю, что было бы правильно, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции правительство в действующем составе подало в отставку», — заявил Медведев.
Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил благодарность членам правительства за совместную работу, «хотя не все получилось». Российский президент, помимо всего прочего, сообщил, что в ближайшее время встретится с каждым членом кабинета министров. Пока что Владимир Путин просит их выполнять обязанности в полном объеме.
Правильный шаг
Согласно предложенным президентом поправкам в Конституцию, назначать министров будут парламентарии.
Как отметил Александр Шерин, отставка правительства — серьезный и правильный шаг. Теперь крайне важно внести соответствующие изменения в Конституцию Российской Федерации, о чем говорил глава государства.
«И когда все начнет работать, Госдума будет работать по формированию нового правительства в том контексте, которое озвучил глава государства», — заявил политик.
По мнению депутата, отправка правительства в отставку является очень грамотным шагом. Это те действия, которые все граждане ждали от главы государства.
«Начиная с 12 часов дня, в нашей стране все то, что озвучивается, движется в правильном направлении. Все, что сегодня президент озвучил, обезоружило оппозицию. Он не говорил о том, что хотелось бы сделать в стране. Это не предвыборная программа. Это конкретные задачи, которые он поставил перед правительством и парламентом. Надо принять законы», — пояснил Александр Шерин.
Как отметил Шерин, Россия сегодня «накопила жирок» (имеются в виду деньги). Но государственная машина сильно перегружена, не получалось реализовать нацпроекты в полном объеме.
«То есть деньги есть, существуют проблемы, было обозначено, как эти проблемы решать. Но деньги почему-то не освоены по понятным причинам — бюрократия, коррупция, неважно… Перегруженный самолет (государственная машина) не взлетает. Поэтому президент принял решение эти деньги дать людям. И совмещает это с самой главной проблемой — демографической.
Президент, по сути дела, простым языком сказал, что у нас в стране есть деньги, мы готовы, люди, дать их вам на руки, чтобы вы получили, как минимум, жилье. Рожайте детей — получайте за эти деньги. Теперь вы получаете материнский капитал и за первого ребенка, за второго ребенка еще больше будем платить. А за третьего — 450 тысяч. Более того, будем кормить ваших детей с 1 по 4 класс бесплатно, вне зависимости от доходов семьи. И до семи лет будем платить вашему ребенку пособие — почти более 50 тысяч рублей», — добавил Александр Шерин.
Политик заметил, что теперь, согласно поправкам в Конституцию, правительство будет обязано индексировать пенсии и увеличивать минимальный размер оплаты труда до прожиточного минимума. Шерин назвал это важным социальным решением.
«Мы идем по варианту шведского социализма. Сегодня президент показал, что социализм может быть без коммунистического строя. То, что Путин сегодня сказал, сделало Российской Федерации прививку от революции на долгие десятилетия», — заключил Александр Шерин.