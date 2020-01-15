Саррадж примет участие в берлинской конференции по Ливии

Триполи, 15 января. Глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж примет участие в берлинской конференции по урегулированию ситуации в стране, сообщил его советник Хасан Хуни.

По словам советника Сарраджа, глава ПНС Ливии получил официальное приглашение от Германии на конференцию, которая пройдет в Берлине 19 января.

«Он поедет на нее. Сегодня утром на эту тему он беседовал по телефону с главой немецкого МИД», — цитирует РИА Новости Хуни.

Берлинская конференция состоится после межливийских переговоров в Москве, которые прошли благодаря усилиям России и Турции. На встрече 13 января присутствовали главы внешнеполитических и оборонных ведомств России и Турции. Кроме того, в столицу прибыли Хафтар и Саррадж. Соглашение сторонами не было подписано, но, как считают эксперты, другого исхода ждать было наивно. Политолог Олег Левашов отметил, что встреч и переговоров по урегулированию ситуации в североафриканской стране предстоит много, поскольку «слишком долго продолжался конфликт».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что прошедшие в Москве переговоров по Ливии важны для продвижения мирного процесса. Он добавил, что российская сторона продолжит прикладывать усилия по урегулированию ситуации в Ливии.