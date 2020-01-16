Сирия новости 16 января 07.00: курдские террористы устроили перестрелку в Аль-Басре, военный конвой ВС РФ в Хасаке

Сирия, 16 января. Курдские боевики расстреляли толпу, которая не дала схватить командира племенного ополчения, крупный конвой ВС РФ проследовал в Камышлы. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: сообщили о гибели одного из командиров «Сил Тигра» в Идлибе.

ВС РФ: направили крупный военный конвой на восток Хасаки, в район Камышлы.

Курдские вооруженные формирования: расстреляли толпу при попытке захватить командира племенного ополчения в Дейр-эз-Зоре.

ВС Ирака: продолжают операцию против ИГИЛ1 в провинции Анбар.

Провинция Дейр-эз-Зор

Двое бойцов племенного ополчения «Лива аль-Бакир» были убиты неизвестными вооруженными людьми в районе деревни Аль-Хуссейния на западе провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает локальный новостной источник в Twitter (@DeirEzzor24).

Между тем курдские боевики, действующие в восточной части провинции, попытались схватить командира одного из племенных ополчений. Инцидент произошел на рынке в населенном пункте Аль-Басра — курдские боевики из проамериканской коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF), прибывшие на трех автомобилях, попытались схватить Ибрагима Махмуда аль-Хадера, одного из командиров ополчения «Лива аль-Кадисия». Он воспротивился, ему помогли десятки его родственников. Вместе они смогли отбить командира ополчения, несмотря на то, что курдские террористы открыли беспорядочный огонь по толпе. Один из местных жителей был ранен в ногу, однако боевики SDF вынуждены были ретироваться.

Провинция Идлиб

25-я дивизия специального назначения САА (более известная как «Силы Тигра») объявила о гибели одного из своих командиров в Идлибе. Источник в Twitter (@SyriaGeneral) сообщает, что командир 12 группы Фади Валид Абдель-Рахман погиб сегодня на юге провинции. Он был убит, когда террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» попали в группу бойцов САА выстрелом из ПТУР.

Провинция Хасака

Крупный российский военный конвой проследовал через город Дарбасия в провинции Хасака в направлении города Камышлы, сообщает курдский источник в Twitter (@RojavaNetwork). Отмечается, что в составе конвоя — более 42 единиц бронетехники, БМП и машин скорой помощи, которые проследовали по автотрассе М-4.

Провинция Эс-Сувейда

Двое мирных жителей погибли, подорвавшись на мине в провинции Эс-Сувейда. Как сообщает сирийское государственное новостное агентство SANA, смертельный инцидент произошел в районе населенного пункта Дума на северо-востоке провинции.

Ирак

Источник в Twitter (@TomtheBasedCat) сообщает о новом рейде против террористической группировки «Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ; запрещено в РФ) на территории провинции Анбар. Отмечается, что спецназ армии Ирака провел рейд в городе Фаллуджа в ходе третьего дня контртеррористической операции в Анбаре.

Тем временем источник в Twitter (@siteintelgroup) сообщает, что лидер шиитских формирований «Асаиб Ахль аль-Хакк» Кайс аль-Хазали призвал народ Ирака к «патриотическому объединению» в ответ на отказ США вывести свои войска по требованию парламента и правительства страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.