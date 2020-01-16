Сирия итоги за сутки на 16 января 06.00: Израиль нанес авиаудар по Т-4, новое обострение в Идлибе

Сирия, 16 января. ВВС Израиля нанесли авиаудар по базе Т-4, противостояние с новой силой вспыхнуло в Идлибе, террористы ИГИЛ1 совершили нападение на САА. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли удары по позициям террористов в Идлибе, перебросили иранские силы из Дейр-эз-Зора.

ВС РФ: создали опорный пункт военной полиции на север-западе Хасаки.

Армия Турции и союзные силы: обезвредили автомобильную бомбу в Телль-Абъяде.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ, запрещено в РФ): взяло на себя ответственность за взрыв в Ракке, атаковало «Лива аль-Кудс» в Дейр-эз-Зоре, совершило нападение на САА в районе Дейр-эз-Зора.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляли позиции САА в Идлибе, готовят контратаку в районе Джарджаназа.

ВВС Израиля: нанесли удар по проиранским силам на авиабазе Т-4 в Хомсе.

Провинция Хомс

Ряд источников, в том числе телеканал Al Mayadeen, сообщили об авиаударе ВВС Израиля по сирийским силам, дислоцированным на территории военной базы Т-4 в провинции Хомс. По данным источников, ПВО авиабазы отразило удар, однако несколько ракет нанесли повреждения зданиям. Официальный аккаунт Минобороны Сирии уточнил, что удар был нанесен около 22.10 во вторник самолетами ВВС Израиля. Самолеты приблизились к Т-4 со стороны «зоны деконфликтации», созданной вокруг американской военной базы «Ат-Танф».

«Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR) заявила, что в результате ночного удара по сирийской авиабазе Т-4 в провинции Хомс погибло как минимум трое бойцов проиранского ополчения или КСИР Ирана. Предполагается, что число жертв должно вырасти, так как на авиабазе большое количество раненых. По данным SOHR, в результате ночного удара ВВС Израиля был уничтожен оружейный склад проиранского ополчения, строящееся здание, а также два транспортных средства сирийских сил. Большая часть ударов была отражена ПВО авиабазы.

Провинция Дейр-эз-Зор

Террористы группировки «Исламское государство» совершили нападение на группу бойцов Республиканской гвардии Сирии в районе Бадия аль-Майятин в провинции Дейр-эз-Зор. В результате нападения погиб командир Республиканской гвардии по имени Халдун Иссам Захреддин, сообщает источник в Twitter (@Sada_AlSharqieh).

«Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR) сообщила о другом нападении террористов ИГИЛ в провинции Дейр-эз-Зор. Террористы атаковали САА в районе долины Дейр-эз-Зора, убив пять сирийских бойцов. Источники SOHR утверждают, что один из погибших — бригадный генерал.

Агентство Baladi News сообщает о передислокации частей проиранских сил на востоке Сирии после ударов израильской авиации. Местное агентство Jarf News утверждает, что десятки военных советников, экспертов в области вооружения и командиров Корпуса стражей Исламской революции переброшены из города Аль-Меядин, Аль-Ашара и Абу-Кемаль в провинции Хомс, Дамаск и Хама.

Провинция Идлиб

За минувшие сутки ситуация на территории провинции Идлиб сильно обострилась: в ответ на провокации и обстрелы со стороны террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» правительственные войска и авиация нанесли удары по ряду позиций боевиков.

Террористы «Тахрир аш-Шам» в нарушение режима прекращения огня обстреляли позиции САА. Как сообщил источник в Twitter (@Salah_Addin_), около 10 выстрелов из артиллерийских орудий были выпущены со стороны населенного пункта Аль-Гадфа по соседним городам Джарджаназ и Абу-Дафна. Кроме того, четыре группы по 30 человек и два танка террористов выдвинулись со стороны населенного пункта Курсиян в направлении населенного пункта Ас-Самкат. Также удары были нанесены по боевикам в районе Кафр-Рума.

В ответ сирийская авиация и артиллерия САА нанесли интенсивные удары по позициям боевиков. Под ударом САА, как сообщают источники в Twitter (@ufuq_sy) и информационное агентство Baladi News, оказались скопления боевиков в районе населенных пунктов Масаран, Маар-Шурин, а также Аль-Хуртамия, Аль-Гадфа, Масаран, Абу-Джариф, Аль-Канаис и Телль аль-Шейх. Источники в Twitter (@MGhorab3) сообщили об ударах по скоплениям боевиков в районе Кафр-Нубболя; другой источник (@HusamHezaber) сообщил об ударах в районе Арихи. Тот же источник сообщает об ударах по боевикам в районе города Идлиб.

Агентство Halab Today сообщило, что ВВС Сирии нанесли авиаудар по позициям боевиков в районе Хорш-Бенин горной местности Джебель аз-Завия. Медиаактивисты в Twitter (@Ahmad_1alshble) публиковали видеозаписи ударов по позициям террористов в районе города Маарет ан-Нуман, который является следующей целью в наступлении сирийской армии. Вероятно, в ближайшее время следует ожидать возобновления наступательной операции «Заря в Идлибе».

Провинция Ракка

Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракт в провинции Ракка, сообщает источник в Twitter (@soundandpic). Целью нападения в районе населенного пункта Аль-Бурджаб были бойцы палестинского ополчения «Лива аль-Кудс».

Военнослужащие армии Турции вместе с боевиками протурецких формирований выявила и обезвредила автомобильную бомбу, собранную курдскими террористами, связанными с «Рабочей партией Курдистана». Теракт был сорван на севере провинции Ракка, в городе Телль-Абъяд, сообщает новостной источник в Twitter (@alkhabour21).

Провинция Хасака

«Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR) сообщила о создании второго опорного пункта военной полиции РФ в провинции Хасака. Российская военная полиция дислоцирована в населенном пункте Абу-Расин.

1 Организация запрещена на территории РФ.