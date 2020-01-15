Трамп может спровоцировать войну с Ираном, чтобы спасти свой рейтинг перед выборами

Москва, 15 января. Президент США Дональд Трамп через полгода может устроить войну с Ираном, чтобы поднять свой рейтинг перед выборами. Такое мнение в среду высказал политолог и профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев.

При этом он отметил, что удар Израиля по сирийскому военному аэродрому в Хомсе вполне может ускорить реализацию этого сценария.

«Обострение ситуации возможно. Не мелкий обмен ударами, а что-то серьезное, вплоть до войны — в преддверии американских выборов. Для некоего поднятия рейтинга Трампа. Если он захочет это сделать, если он будет чувствовать себя неуютно», — пояснил Матвейчев «Политике сегодня».

Напомним, что накануне ВВС Израиля нанесли воздушный удар по авиабазе сирийских правительственных сил в провинции Хомс. Большинство ракет было перехвачено система С-300, которые стоят на вооружении сирийских ПВО, однако четыре снаряда все же достигли цели. Впрочем, жертв среди людей избежать удалось.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как США нанесли авиаудар по аэропорту Багдада, в результате чего погиб командующий иранского спецназа «Аль Кудс» генерал Касем Сулеймани. Тегеран в ответ объявил операцию «Мученик Сулеймани» и нанес удары по американским военным объектам в Ираке.

Отметим, что убийство Сулеймани вызвало вопросы даже у партнеров США по НАТО. Так, например, Канада потребовала от США объяснений необходимости физического устранения иранского генерала. Ирак же заявил о том, что Вашингтон должен вывести свои войска.