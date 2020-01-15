Сирия новости 15 января 22.30: САА обстреливает боевиков на юге Идлиба, ИГИЛ атаковало в Дейр-эз-Зоре

Сирия, 15 января. По крайней мере пять бойцов САА погибли в результате нападения ИГИЛ1 на востоке Сирии, сирийская армия наносит удары по террористам в Идлибе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: наносят артиллерийские и авиаудары террористам в Идлибе.

Армия Турции и союзные силы: нанесли удар по деревне на западе Ирака, обезвредили автомобильную бомбу РПК на севере Ракки.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ, запрещено в РФ): атаковали САА в долине Дейр-эз-Зора.

Курдские вооруженные формирования: совершили вылазку против турецких сил в Африне.

Провинция Алеппо

Курдский источник в Twitter (@afrinactivists) сообщает о нападении курдских боевиков на турецкие силы на севере Алеппо, в кантоне Африн. В результате нападения был убит один военнослужащий армии Турции и шесть боевиков из протурецких формирований. Еще семь боевиков получили ранения. Источник не называет точное место налета.

Провинция Дейр-эз-Зор

«Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR) сообщает о новом нападении террористов группировки «Исламское государство» на востоке Сирии, в провинции Дейр-эз-Зор. Террористы атаковали САА в районе долины Дейр-эз-Зора, убив пять сирийских бойцов. Источники SOHR утверждают, что один из погибших — бригадный генерал, однако официальных подтверждений этой информации нет. Напомним, вчера террористы ИГИЛ совершили нападение на САА южнее, на дороге в Абу-Кемаль.

Провинция Идлиб

Обстановка на территории провинции Идлиб продолжает накаляться, правительственные силы наносят удары по скоплениям террористов.

Артиллерия САА наносит удары по позициям боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» в Идлибе. Как сообщает агентство Baladi News, новый удар пришелся по позициям террористов в районе города Кафр-Рума.

Кроме того, новостной источник в Twitter (@AleppoAMC) сообщает об авиаударах по боевикам в горной местности Джебель аз-Завия, в районе населенных пунктов Сарджа и Баззур.

Провинция Ракка

Армия Турции вместе с боевиками протурецких формирований выявила и обезвредила автомобильную бомбу, собранную курдскими террористами, связанными с «Рабочей партией Курдистана». Террористический акт был сорван на севере провинции Ракка, в городе Телль-Абъяд, сообщает новостной источник в Twitter (@alkhabour21).

Провинция Хасака

Неизвестные женщины (вероятно, так называемые «жены ИГИЛ» подожгли семь палатов в лагере беженцев «Аль-Хол», который расположен на востоке сирийской провинции Хасака. По данным Telegram-канала Directorate 4, в одной из палаток находилась женщина — гражданка Турции, и двое ее детей. При пожаре они получили тяжелые ожоги, дети скончались, их мать находится в реанимации.

Это не первое нападение, совершенное в «Аль-Холе» пленными «женами ИГИЛ» — по данным источников, регулярно совершают нападения на других женщин, которые отказываются соблюдать строгие правила шариата.

Ирак

Курдский источник в Twitter (@RojavaNetwork) сообщает о гибели трех человек и ранениях еще девяти в результате авиаудара ВВС Турции на территории Ирака. Сообщается об ударе по деревне Докери в Синджаре, на территории провинции Найнава на северо-западе Ирака.

1 Организация запрещена на территории РФ.