США пытаются посеять хаос на Ближнем Востоке с помощью курдских террористов

Москва, 15 января. США используют курдских боевиков для атак на российско-турецкий патруль в Сирии для обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявил востоковед и публицист Андрей Онтиков.

Ранее вертолет Ми-35М ВКС РФ отогнал курдских радикалов, которые пытались забросать камнями российско-турецкий патруль в районе города Кобани на севере Сирии. Вертолет отстреливал тепловые ловушки, разгоняя курдских экстремистов, которые планировали атаковать патрульные машины российских и турецких военных.

Онтиков отметил, что США используют курдских боевиков в Сирии для обострения ситуации на Ближнем Востоке, чтобы сохранить свое присутствие на Ближнем Востоке. Вашингтон пытается восстановить свое влияние в регионе, которое заметно ослабло после подписания российско-турецкого меморандума в Сочи, передает «ПолитРоссия».

«До турецкой операции «Источник мира» и сочинских договоренностей по совместному патрулированию США играли главную роль в районах к востоку от Евфрата, а сейчас крайне сильно возросла роль России — прежде всего, как координатора. Усиливается роль Турции, поэтому Вашингтону это не нравится, и, скорее всего, США будут и дальше настраивать курдов, чтобы те совершали различного рода провокации», — отметил эксперт.

Напомним, в начале октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции «Источник мира» против курдских террористов на севере Сирии. В рамках операции Анкара планировала создать зону безопасности в северных районах Сирии, которые граничат с Турцией.

Операция Анкары была направлена против курдских террористов, захвативших восточный берег реки Евфрат под предлогом борьбы с боевиками террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ). При этом курдские боевики не воевали против террористов ИГ, так как многие из них входят в состав курдских вооруженных формирований.

22 октября президент России Владимир Путин провел встречу с Эрдоганом, по итогам которой был подписан меморандум по урегулированию ситуации на сирийско-турецкой границе. В рамках меморандума осуществляется совместное патрулирование северных районов Сирии российскими и турецкими военными.

1 Организация запрещена на территории РФ.