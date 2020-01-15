Депутат Валуев назвал отставку правительства началом реформ, заявленных Путиным в послании

Депутат Госдумы, член комитета по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев назвал отставку правительства началом реформ, о которых говорил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

После послания президента Федеральному собранию Дмитрий Медведев заявил об отставке правительства. Валуев подчеркнул, что не может сказать, что это было ожидаемо, однако «точно сообразно желаемому со стороны общества».

«Я не могу вам сейчас прокомментировать, существуют ли этому какие-либо юридические основания. Юридических оснований этому лично я пока не вижу, — отметил собеседник ФАН. — Если правительство в полном составе уходит в отставку — это реакция на вышесказанное президентом во время послания. Это именно та реформа, которую требует общество. Это именно та реформа, которая без вариантов должна была и будет произведена в результате тех изменений, которые озвучил президент. Я говорю о перераспределении определенных полномочий между президентом и парламентом. Это начало реформ, о которых Владимир Владимирович говорил в послании».

Депутат напомнил, что, согласно реформам, предложенным Путиным, парламент сможет утверждать состав правительства и главу кабмина. Президент будет обязан председателя правительства согласовать, заметил он.

«Я так понимаю, правительство не стало дожидаться окрика сверху — уходит в отставку в преддверии этих решений», — выразил мнение Валуев.

Собеседник ФАН также оценил возможность поддержки депутатами решения Путина ввести новую должность для Медведева в Совбезе.