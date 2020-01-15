Беглов считает послание Путина самым емким за последние годы

Санкт-Петербург, 15 января. Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что будет уделять особое внимание выполнению задач в социальной и экономической сферах. Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

По словам градоначальника, власти города будут решительно идти к достижению целей, которые обозначил Владимир Путин в ежегодном послании президента России Федеральному собранию. Беглов заявил, что это послание самое емкое за последние годы.

Он отметил, что в Петербурге все семьи пользуются различными программами поддержки от правительства. В том числе, региональной программой «семейного капитала», которая позволяет получить выплату 250 тысяч рублей на второго и последующего ребенка, передают «Невские новости».

Беглов заявил, что он и его коллеги должны оправдать доверие горожан, которые ждут не только громких слов, но и конкретных решений и продуктивной работы.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что власти города уже выполнили по крайней мере одно поручение Владимира Путина. В Северной столице учителям доплачивают за классное руководство.