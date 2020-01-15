Политолог Кошкин назвал позором Вашингтона политику США на Ближнем Востоке

Москва, 15 января. Провальная внешняя политика США на Ближнем Востоке стала настоящим позором Вашингтона, заявил политолог Андрей Кошкин. По его словам, ближневосточный регион не может нормально развиваться из-за американцев.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова заявил, что американцы находятся в Ираке почти 17 лет и «втоптали страну в средневековье». По его мнению, требование Багдада покинуть иракские земли означает «полнейший провал политики США на Ближнем Востоке».

В ответ на просьбу иракского руководство покинуть страну президент Соединенных Штатов Дональд Трамп начинает вводить санкции, пытаясь таким образом «задушить» Ирак. Кошкин считает, что Вашингтон, ведя санкционную политику, пытается заставить Багдад изменить свою позицию.

США пытаются всяческим образом задержаться на Ближнем Востоке из-за шкурного интереса. Вашингтон готов обрекать миллионы людей на смерть и сталкивать лбами государства ради нефти и других ресурсов ближневосточного региона.

«Это провал внешней политики и позор. Никакой демократии США не принесли, и все это было сделано ради геополитических планов, — сказал политолог в беседе с «ПолитЭкспертом». — Кроме того, они качают на Ближнем Востоке нефть, и когда иракцы сказали о том, что в результате американских операций погибли миллионы людей, США посчитали, что это не их проблемы».

Ранее Госдеп США выступил против вывода американского военного контингента из Ирака, несмотря на требование Багдада покинуть страну. В США свою позицию объяснили тем, что вывод американских войск якобы спровоцирует подъем «Исламского государства»1 (террористическая организация запрещена в России).

Отношения между Ираном и США обострились в начале января, когда по приказу американского президента Дональда Трампа под Багдадом был убит командующий спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани. В ответ иранские силы нанесли удар по американским военным базам в Ираке.

1 Организация запрещена на территории РФ.