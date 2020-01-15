Звезды рассказали, как подарить елке вторую жизнь

Москва, 15 января. Российская певица Анита Цой рассказала, как правильно утилизировать новогодние деревья. Артистка заверила, что елки могут принести пользу и получить вторую жизнь.
По словам артистки, она отправила свою елку в Московский зоопарк, а именно на корм слонам. Цой поделилась видео подготовки огромной елки к транспортировке в зоосад. Певица отметила, что для слонов это настоящее лакомство.
«Также ельник обожают обезьяны и волки. В общем, животные моему новогоднему подарку будут рады», ― рассказала Цой.
Я считаю, что в каждом деле главное послевкусие. Так и с праздниками. Отгремел Новый год, салатики все съедены, шампусик выпит, а дома стоит старая, засохшая, осыпающаяся елка. От одной мысли, что ее надо тащить на помойку пропадает все настроение праздника. Но, нет! Есть выход получше, чем прогулка на вонючую дворовую мусорку. Я решила продлить свой праздник и повернуть жизнь моей елки в новое русло! Лови мой лайфхак, держись на позитиве и помогай природе!???????????? #причемтутслоны #greenpeace #❤????
Певица объяснила, что елку можно отдать в специальный пункт переработки, где из нее сделают органическое удобрение, которое используют в сельском хозяйстве и в благоустройстве парков.
«Друзья, присоединяйтесь к нашему экологическому тренду, дарите своим елкам новую жизнь. Пусть они и после праздников послужат на благо животным, людям и всей природе», ― добавила Цой.
Певец Дмитрий Колдун тоже решил подойти к этому вопросу ответственно ― он взял елку в аренду, купил растение в большом горшке, а после праздников высадил дерево на участке, подарив ему вторую жизнь.
«Мне нравится, что дерево на праздник можно арендовать у природы, а потом вернуть обратно. Таким образом, я не использую природу в корыстных целях», ― объяснил певец.
Певица Маргарита Суханкина несколько лет назад подошла к вопросу фундаментально. При выборе загородного дома певица специально искала участок, на котором есть большая вековая ель. И теперь одной из главных традиций стало совместное украшение большого новогоднего дерева всей семьей.
«Я очень люблю живые елки. Но мне всегда очень жаль деревья, ведь чтобы вырастить даже небольшую елочку требуется несколько лет, а радует она нас всего пару недель, после чего отправляется в мусор. А вот моя ель со мной круглый год — и зимой, и летом», ― рассказала она.