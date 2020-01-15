Звезды рассказали, как подарить елке вторую жизнь

Москва, 15 января. Российская певица Анита Цой рассказала, как правильно утилизировать новогодние деревья. Артистка заверила, что елки могут принести пользу и получить вторую жизнь.

По словам артистки, она отправила свою елку в Московский зоопарк, а именно на корм слонам. Цой поделилась видео подготовки огромной елки к транспортировке в зоосад. Певица отметила, что для слонов это настоящее лакомство.

«Также ельник обожают обезьяны и волки. В общем, животные моему новогоднему подарку будут рады», ― рассказала Цой.

Певица объяснила, что елку можно отдать в специальный пункт переработки, где из нее сделают органическое удобрение, которое используют в сельском хозяйстве и в благоустройстве парков.

«Друзья, присоединяйтесь к нашему экологическому тренду, дарите своим елкам новую жизнь. Пусть они и после праздников послужат на благо животным, людям и всей природе», ― добавила Цой.

Певец Дмитрий Колдун тоже решил подойти к этому вопросу ответственно ― он взял елку в аренду, купил растение в большом горшке, а после праздников высадил дерево на участке, подарив ему вторую жизнь.

«Мне нравится, что дерево на праздник можно арендовать у природы, а потом вернуть обратно. Таким образом, я не использую природу в корыстных целях», ― объяснил певец.

Певица Маргарита Суханкина несколько лет назад подошла к вопросу фундаментально. При выборе загородного дома певица специально искала участок, на котором есть большая вековая ель. И теперь одной из главных традиций стало совместное украшение большого новогоднего дерева всей семьей.