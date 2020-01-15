Швыткин счел недобросовестной конкуренцией попытки США заставить Ирак отказаться от С-400

Москва, 15 января. Попытки США принудить Ирак отказаться от закупок российских систем ПВО С-400 свидетельствуют о недобросовестной конкуренции, учитывая агрессию американцев на Ближнем Востоке. Такое мнение выразил депутат Государственной думы Юрий Швыткин.

Ранее заместитель помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Джоуи Худ пообещал, что в отношении Ирака будут введены санкции, если он решится на следку с Россией.

«Мы еще раз видим, как США прибегают к различным методам в части принуждения того или иного государства следовать по их правилам, в данном случае по правилам военно-технического сотрудничества», — цитирует Швыткина iReactor.

Депутат считает, что Вашингтон прибегает к методам нездоровой конкуренции, которую насаждает в области ВПК. По его словам, США в очередной раз продемонстрировали свое наплевательское отношение к установленным международным нормам.

Напомним, войска США долгие годы присутствуют на Ближнем Востоке, все глубже погружая регион, как отметили эксперты, в хаос и военные конфликты. Одним из последних следствий американской политики на Ближнем востоке стало убийство силами США иранского генерала Касема Сулеймани под Багдадом.

Ирак, уставший от разрушительных действий США, призвал американцев покинуть регион. Его примеру последовали соседние государства.

Президент США Дональд Трамп при этом отказывается выполнять требование Ирака. Он заявил, что Вашингтон вправе требовать от государства компенсацию за постройку военных баз и посольства в Багдаде в случае вывода войск из ближневосточной страны.

В интервью Федеральному агентству новостей первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич констатировал, что США перешли на язык угроз и ультиматумов.