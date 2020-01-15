Политолог Самонкин назвал оправдания Трампа за убийство Сулеймани нелепыми

Москва, 15 января. Заявление президента США Дональда Трампа о том, что он подвергся бы критике со стороны демократов, не проведя операцию против иранского генерала Касема Сулеймани, звучит нелепо и делает американского лидера беспомощным. Такое мнение выразил резидент АНО «Евразийский институт исследований и поддержки молодежных инициатив», член молодежной ассамблеи Совбеза ООН от России Юрий Самонкин.

Эксперт считает, что хозяин Белого дома лично помог партии-оппоненту создать серьезное обвинение против себя, поскольку убийство военачальника привело к жертвам среди американцев и ухудшению отношений с Ираном.

«Дональд Трамп сам спровоцировал конфликт с Ираном. Мы видим, что год начался с реальных боестолкновений. Вашингтон до сих пор не опубликовал никакой статистики по потерям в Ираке в ночь с 8 на 9 января. Также это столкновение привело к гибели непричастных людей, которые летели на украинском самолете», — напомнил он в беседе с корреспондентом журнала «Слово и Дело».

По мнению политолога, лидер США потерялся в политической реальности и со своими оправданиями выглядит беспомощно. Его опасения эксперт назвал нелепыми, поскольку Трамп находится под давлением со стороны демократов с момента избрания на президентский пост.

Самонкин полагает, что представители оппозиционной партии могут сыграть на оплошности главы государства, чтобы не допустить его переизбрания на осенних президентских выборах, но даже в случае победы в голосовании они продолжат удерживать позиции США на Ближнем Востоке, поскольку интересы Америки в регионе на деле выходят далеко за рамки партийной борьбы.

В среду, выступая перед сторонниками в Висконсине, Трамп заявил, что Демократическая партия США раскритиковала бы его, если бы он не распорядился ликвидировать командующего силами спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани. Однако новость о гибели военачальника также была встречена демократами без похвал, и глава Белого дома объяснил, что те в любом случае остались бы недовольны его действиями.

Сулеймани был убит 3 января в результате массированной атаки авиации США вблизи от аэропорта Багдада. После гибели военачальника американский президент, лично распорядившийся о ликвидации военного, начал искать себе оправдания. В частности, он заявил, что Иран якобы планировал атаки на четыре американских посольства, и что Сулеймани якобы ответственен за смерти тысячи американских военнослужащих.