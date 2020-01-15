Перенджиев заявил, что Израиль подливает масло в огонь, нанося удары по Сирии

Москва, 15 января. Израиль лишь усугубляет конфликт с Ираном, нанося удары по Сирии. Такое мнение в среду высказал доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова «Офицеры России» Александр Перенджиев.

«Израиль подливает масло в огонь. Он наносит удары как бы в ответ на удары Ирана по базам США в Сирии. Таким образом Израиль пытается затянуть конфликт, причем не только американо-иранский, но и израильско-иранский», — пояснил эксперт порталу Nation News.

По словам Перенджиева, Израиль решил, что он имеет моральное право на удар в связи с тем, что Иран взял на себя ответственность за крушение «Боинг-737». Самолет был по ошибке сбит иранской ПВО, которую привели в боевой режим из-за провокаций США в Ираке. Кроме того, создание образа внешнего врага в лице Ирана позволяет израильскому руководству решить внутренние проблемы на фоне усиления оппозиции.

Напомним, что накануне ВВС Израиля нанесли воздушный удар по авиабазе сирийских правительственных сил в провинции Хомс. Большинство ракет было перехвачено система С-300, которые стоят на вооружении сирийских ПВО, однако несколько снарядов все же достигли цели. Жертв и пострадавших избежать удалось, но аэродрому был нанесен материальный ущерб.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как США нанесли авиаудар по аэропорту Багдада, в результате чего погиб командующий иранского спецназа «Аль Кудс» генерал Касем Сулеймани. Тегеран в ответ объявил операцию «Мученик Сулеймани» и нанес удары по американским военным объектам в Ираке.