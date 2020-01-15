Мутко об отставке правительства. ФАН-ТВ

Премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с Владимиром Путиным заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку. Такое решение было принято после послания президента Федеральному собранию.

Случившееся Федеральному Агентству новостей прокомментировал заместитель председателя правительства Виталий Мутко.

«Действительно, правительство сейчас собиралось, и такое решение принято. Дмитрий Анатольевич объяснил, что на фоне послания, новых вызовов, задач, правительство такое решение приняло. Президент попросил исполнять обязанности. Думаю, что в ближайшие день-два все решения организационные будут приняты, и назначится новое правительство. Будем работать», — пояснил Виталий Мутко

Напомним, 15 января президент России Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. Он предложил ряд изменений, которые призваны улучшить качество жизни Россиян. Такое послание впервые происходит в начале года.