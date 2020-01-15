Милонов назвал отставку правительства незамедлительной реакцией на послание Путина

Москва, 15 января. Отставка правительства — это незамедлительный ответ на предложение президента о новом порядке формирования органа власти при активном участии парламента. Такое мнение в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей высказал депутат Государственной думы, член комитета по международным делам Виталий Милонов.
Члены правительства должны соразделять ответственность с политическими партиями, быть более ответственными за свои действия и естественно, что если это было объявлено, медлить и откладывать нельзя. Было принято решение перейти на новый принцип формирования правительства, когда оно будет сформировано по сути дела наполовину Государственной Думой», – прокомментировал новость об отставке правительства депутат.
Виталий Милонов также добавил, что участие парламента в формировании правительства лишь усилит его позиции. Правительство должно будет опираться на поддержку всех парламентских фракций и таким образом иметь большую легитимность.
«Учитывая нынешнюю Думу, при большом плюрализме мнений, большинство фракций имеет общую патриотическую основу. Партии имеют ответственность за единство ценностей. У нас в стране есть разные люди с разными точками зрения, кому то ближе она партия, кому то другая. Поэтому будет хорошо, если правительство будет иметь более широкий в политическом плане мандат доверия», – констатировал Милонов.